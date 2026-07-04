EuroLeague: Ο νέος πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Ένωσης Προπονητών
Σε μία νέα εποχή περνάει η Ένωση Προπονητών της EuroLeague. Οι Τσάβι Πασκουάλ και Σέρτζιο Σκαριόλο, θα διαδεχθούν τους Δημήτρη Ιτούδη και Γιάννη Σφαιρόπουλο.
Οι δύο Έλληνες προπονητές, είχαν ρόλο προέδρου και αντιπροέδρου αντίστοιχα. Πλέον θα γίνει μία νέα αρχή στην Ένωση Προπονητών, καθώς ο Τσάβι Πασκουάλ, που φημολογείται ότι θα συνεχίσει στον πάγκο της Ντουμπάι BC, θα είναι ο πρόεδρος, ενώ ο Σκαριόλο που έφυγε από τη Ρεάλ, θα είναι αντιπρόεδρος.
Xavi Pascual and Sergio Scariolo voted as the new president and vice-president of the EHCB— EuroLeague Head Coaches Board - EHCB (@HeadCoachesOrg) July 4, 2026
The vote was unanimous as the EHCB once more confirmed their vision for the future and the will to stay a unifying voice in European basketball. pic.twitter.com/zVnpsBU7E2
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.