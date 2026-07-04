Ο Τσάβι Πασκουάλ και ο Σέρτζιο Σκαριόλο, αναλαμβάνουν χρέη προέδρου και αντιπροέδρου στην Ένωση Προπονητών της EuroLeague.

Σε μία νέα εποχή περνάει η Ένωση Προπονητών της EuroLeague. Οι Τσάβι Πασκουάλ και Σέρτζιο Σκαριόλο, θα διαδεχθούν τους Δημήτρη Ιτούδη και Γιάννη Σφαιρόπουλο.

Οι δύο Έλληνες προπονητές, είχαν ρόλο προέδρου και αντιπροέδρου αντίστοιχα. Πλέον θα γίνει μία νέα αρχή στην Ένωση Προπονητών, καθώς ο Τσάβι Πασκουάλ, που φημολογείται ότι θα συνεχίσει στον πάγκο της Ντουμπάι BC, θα είναι ο πρόεδρος, ενώ ο Σκαριόλο που έφυγε από τη Ρεάλ, θα είναι αντιπρόεδρος.