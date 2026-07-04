Ομπράντοβιτς για Μπόνγκα: «Μπορεί, μακάρι...»
Ο Zέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται στην Αθήνα για το Συνέδριο του Συνδέσμου Προπονητών της EuroLeague και σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Nova, μίλησε μεταξύ άλλων και για το ενδιαφέρον που υπάρχει από πλευράς Παναθηναϊκού για τον Άιζακ Μπόνγκα.
Ρωτήθηκε για τις φήμες που υπάρχουν για τον Γερμανό φόργουορντ και έστειλε το δικο του μήνυμα με ένα χαμόγελο, επιβεβαιώνοντας οτι θα τον ήθελε στο ρόστερ της προσεχούς σεζόν.
«Ποιος ξέρει; Μπορεί να δω εδώ και τον Μπόνγκα κάποια μέρα, μακάρι», απάντησε ο Ζοτς.
Θυμίζεται ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένα μπάχαλο στη σχέση του παίκτη με την Παρτίζαν, με τη ρήτρα του να μην έχει πληρωθεί ακόμα από καμία ομάδα και εκτός από τον Παναθηναϊκό, να ενδιαφέρονται Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα.
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