Παρελθόν από τη Βαλένθια και ο Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι, με την ισπανική ομάδα να ανακοινώνει το διαζύγιο.

Οι αποχωρήσεις συνεχίζονται στη Βαλένθια, με τους πρωταθλητές Ισπανίας να έχουν μπροστά τους ένα νέο πρότζεκτ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Μετά τον Ντε Λαρέα, παρελθόν από τις «νυχτερίδες» αποτελεί και ο Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι.

Μετά από 5 χρόνια στη Βαλένθια, ο Ισπανός φόργουορντ θα αναζητήσει νέα ομάδα. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό, με αποτέλεσμα να αγωνιστεί μόνο σε 10 ματς της EuroLeague.

Η ανακοίνωση της Βαλένθια

«Η Βαλένθια και ο Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι συμφώνησαν στην κοινή λύση της συνεργασίας τους, παρότι το συμβόλαιο του Ισπανού φόργουορντ είχε ισχύ για ακόμη μία σεζόν.

Έτσι, ο διεθνής με την εθνική Ισπανίας αποχωρεί από τον σύλλογο, ολοκληρώνοντας μια πενταετή παρουσία με τη φανέλα των «νυχτερίδων», στη διάρκεια της οποίας αγωνίστηκε σε συνολικά 253 αγώνες.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, ο Λόπεθ-Αροστέγκι κατέγραψε 27 συμμετοχές, έχοντας κατά μέσο όρο 4,4 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 5,4 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης ανά παιχνίδι.

Η Βαλένθια ευχαριστεί τον Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά του όλα αυτά τα χρόνια με την πορτοκαλί φανέλα και του εύχεται κάθε επιτυχία τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική του ζωή».