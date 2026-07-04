EuroLeague: Τέλος από τη Βαλένθια ο Ντε Λαρέα - Πάει NBA
Έτοιμος για το επόμενο, μεγάλο βήμα στην καριέρα του είναι ο Σέρχιο Ντε Λαρέα. Ο 20χρονος Ισπανός που έχει δείξει τρομερά αγωνιστικά στοιχεία, αποχώρησε από τη Βαλένθια και θα πάει στο NBA.
Ο Ισπανός που θα αγωνιστεί στο Summer League με τους Μάβερικς και θέλει να αρπάξει τη μεγάλη ευκαιρία και να μπορέσει να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε στη regular season της EuroLeague μέσο όρο 8.9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ.
Η ανακοίνωση της Βαλένθια
«Ο Ισπανός διεθνής πόιντ γκαρντ Σέρχιο Ντε Λαρέα αποχωρεί από τη Βαλένθια για το ΝΒΑ
Ο Ισπανός διεθνής πόιντ γκαρντ Σέρχιο Ντε Λαρέα αποτελεί πλέον παρελθόν από τη Βαλένθια Μπάσκετ, καθώς συμφωνήθηκε η καταβολή της ρήτρας αποδέσμευσης που προβλεπόταν στο συμβόλαιό του, ώστε να συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα του NBA.
Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η πορεία του στον σύλλογο, η οποία ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 15 ετών και εντάχθηκε στη L'Alqueria del Basket. Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν μόνιμο μέλος της πρώτης ομάδας και πλέον γίνεται ο τρίτος παίκτης που αναδείχθηκε από το πρόγραμμα ανάπτυξης του συλλόγου («Mur dels Somnis») και θα αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.
Η Βαλένθια ευχαρίστησε τον Ντε Λαρέα για τον επαγγελματισμό, τη δέσμευση και την προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια, ευχόμενη κάθε επιτυχία τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική του ζωή».
¡Mucha suerte, @Laaarry_14! 🧡— Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 4, 2026
Cas 👉 Sergio De Larrea se marcha a la NBAhttps://t.co/Kq1HOMixNE
Val 👉 Sergio De Larrea marxa a la NBAhttps://t.co/a9OtaDyZCY
Eng 👉 Sergio De Larrea is heading to the NBAhttps://t.co/bAY7nkeF2c pic.twitter.com/pNkRhYivUP
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