Ομπράντοβιτς: «Έχω μιλήσει με τον Σλούκα, τον Ναν, τον Χουάντσο, θα μιλήσω με όλους»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στις επαφές που είχε με τους παίκτες του Παναθηναϊκού.

Ο Zέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται στην Αθήνα για το Συνέδριο του Συνδέσμου Προπονητών της EuroLeague και σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Nova, μίλησε μεταξύ μεταξύ άλλων και για το πως θα προσαρμόσει την φιλοσοφία του αλλά και για τις επαφές που είχε με τους παίκτες του Παναθηναϊκού.

«Θα προσαρμόσω την φιλοσοφία μου στην ποιότητα των παικτών. Όχι μόνο τώρα, σε κάθε ομάδα. Δεν είναι εύκολο. Να βοηθήσω τους πάντες να καταλάβουν τη φιλοσοφία μου. Μου αρέσει να μιλάω με τους παίκτες. Συνάντησα κάποιους παίκτες. Μίλησα με τον Σλούκα, είναι αρχηγός της ομάδας. Συνάντησα τον Ναν, τον Χουάντσο, σχεδόν όλους τους Έλληνες παίκτες. θα μιλήσω με όλους ανάλογα και με το πρόγραμμα», ήταν τα λόγια του.

Έδωσε και την απάντηση του όταν ρωτήθηκε για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Άιζακ Μπόνγκα.