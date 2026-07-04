Η Αναντολού Εφές είναι έτοιμη να ενισχυθεί στη θέση του φόργουορντ, με τον Ισπανό διεθνή, Σάντι Γιούστα.

Η Αναντολού Εφές, μετά την αποχώρηση του Σέιν Λάρκιν, ετοιμάζεται για την απόκτηση ενός παίκτη. Συγκεκριμένα, ενισχύεται στη θέση του φόργουορντ, καθώς σύμφωνα με το ισπανικό «Encestando», κλείνει τον Σάντι Γιούστα.

Με βάση το ρεπορτάζ, η Εφές θα πληρώσει τη ρήτρα του παίκτη στη Σαραγόσα, που αγγίζει τις 400 χιλιάδες ευρώ, ενώ από την άλλη, οι Ισπανοί θα απαλλαχθούν και από το συμβόλαιό του, το οποίο είναι 300 χιλιάδες ευρώ.

Ο Γιούστα τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, έπαιξε σε 34 ματς στη Liga Endesa και είχε μέσο όρο 15.9 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ ανά 26.4 λεπτά συμμετοχής.