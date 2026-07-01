Ο Σέιν Λάρκιν έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα στους φίλους της Αναντολού Εφές, με τον ίδιο να αποχωρεί μετά από οχτώ χρόνια.

Τη δική του ιστορία με τη φανέλα της Αναντολού Εφές έγραψε ο Σέιν Λάρκιν, ο οποίος μετά από οχτώ χρόνια, θα αλλάξει ομάδα. Ο 33χρονος σούπερ σταρ, μέσω του λογαριασμού του στα social media, είπε το δικό του «αντίο» στην τουρκική ομάδα και ευχαρίστησε άπαντες, για τα όσα έζησε όλες αυτές της σεζόν.

Ο Λάρκιν δεν θα αλλάξει χώρα και πόλη, μιας και πήρε την απόφαση να συνεχίσει στην άλλη τουρκική ομάδα της EuroLeague, τη Φενέρμπαχτσε.

Το συγκινητικό αντίο του Λάρκιν

«Τι γίνεται, παιδιά; Ακόμα προσπαθώ να επεξεργαστώ, όλα όσα έχουν συμβεί. Δεν ξέρω καν αν έχω τις κατάλληλες λέξεις αυτήν τη στιγμή για να περιγράψω όλα όσα έχουν συμβεί τους τελευταίους μήνες. Σκεφτόμουν τι ήθελα να πω, πώς να το πω, πότε να το πω. Γιατί οκτώ χρόνια είναι πολύς καιρός. Ξέρετε, όταν υπέγραψα εδώ για πρώτη φορά πριν από οκτώ χρόνια για να έρθω στην Κωνσταντινούπολη, δεν ήξερα πραγματικά σε τι δεσμευόμουν.

Νόμιζα ότι θα ερχόμουν εδώ με μονοετές συμβόλαιο, θα έκανα μια καλή σεζόν, θα είχα την ευκαιρία να εξελιχθώ ως παίκτης, ως άνθρωπος, και μετά θα πήγαινα αλλού να αξιοποιήσω το ταλέντο μου. Αλλά δεν είχα ιδέα ότι αυτό το μέρος θα γινόταν πραγματικά ένα δεύτερο σπίτι για μένα. Με βοήθησε να εξελιχθώ με τόσους πολλούς τρόπους, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, που, νιώθω εξαιρετικά ευγνώμων για τις ευκαιρίες που είχα εδώ. Και έχει γίνει το σπίτι μου.

Τα τελευταία οκτώ χρόνια, έχουν συμβεί πολλά. Είχαμε υπέροχες σεζόν. Είχαμε δύσκολες σεζόν, κερδίσαμε πρωταθλήματα. Περάσαμε μαζί την πανδημία του Covid, σχεδόν ό,τι μπορεί να συμβεί σε μια ομάδα μπάσκετ και σε έναν παίκτη. Περάσαμε τα σκαμπανεβάσματα όλων αυτών, ήμασταν όλοι μαζί σε αυτό και πραγματικά νιώθαμε σαν οικογένεια.

Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, θέλω απλώς να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες μου όλα αυτά τα χρόνια. Οκτώ χρόνια είναι πολύς καιρός. Είχα αρκετούς συμπαίκτες εδώ. Σας ευχαριστώ όλους σας, παιδιά. Κάνατε, την εργασία μου ευχάριστη. Η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια ήταν πάντα ευχάριστη. Ποτέ δεν υπήρχε τοξικό κλίμα. Ποτέ δεν υπήρχαν αρνητικές εντάσεις εκεί μέσα, ό,τι κι αν συνέβαινε.

Είτε κερδίζαμε κάθε αγώνα είτε χάναμε πολλούς αγώνες, πάντα είχαμε υπέροχη ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια και ήταν πάντα ευχάριστο να παίζω με όλους αυτούς τους παίκτες όλα αυτά τα χρόνια. Σε όλους τους προπονητές, θέλω επίσης να πω ευχαριστώ. Προφανώς τα τελευταία χρόνια υπήρξε αρκετή εναλλαγή, πολλοί νέοι προπονητές τις τελευταίες σεζόν. Αλλά, κάθε προπονητής που ήρθε εδώ, προσπάθησα να αναπτύξω μια εξαιρετική σχέση με όλους τους.

Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για όλους τους. Και νομίζω, ότι δεν είναι εύκολο, να βρεθείς σε μια κατάσταση όπως αυτή εδώ, όταν έχεις τις προσδοκίες και την πίεση, για πρωταθλήματα κάθε μέρα. Αλλά νιώθω ότι όλοι έδωσαν ό,τι είχαν και δεν μπορώ παρά να το εκτιμήσω αυτό. Οπότε ευχαριστώ και εσάς, παιδιά, καθώς και το ιατρικό προσωπικό. Ε, περάσαμε και εμείς πολλά.

Τραυματισμοί στην εθνική ομάδα, τραυματισμοί κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου, το καλοκαίρι. Περάσαμε πολλά μαζί και εσείς πάντα κάνατε ό,τι μπορούσατε για να με κρατήσετε υγιή και να με κρατήσετε στο γήπεδο, ώστε να μπορώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για την ομάδα. Οπότε, σας ευχαριστώ και γι’ αυτό.

Κ. Özil, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Έχουμε καθίσει να μιλήσουμε αρκετές φορές όλα αυτά τα χρόνια. Και πάντα εκτιμούσα πάρα πολύ τις συζητήσεις και την υποστήριξη. Θυμάμαι όταν έκανα, τα εγκαίνια του γηπέδου στην Ασία, ήρθατε εκεί και ήταν πολύ εντυπωσιακό και σημαντικό, να δω αυτή την αγάπη και να δω αυτόν τον σεβασμό και την υποστήριξη από κάποιον του δικού σας επιπέδου, ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Οπότε σας ευχαριστώ γι’ αυτό.

Πάντα έκανα το καλύτερό μου για να είμαι παρών και να εκπροσωπώ τις προσπάθειές μου με κάθε δυνατό τρόπο. Πήγαινα στη δουλειά κάθε, κάθε μέρα με αυτή τη νοοτροπία, ελπίζω όλα να είναι κατανοητά από τη δική μου πλευρά και από τη δική σας επίσης. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά σας ευχαριστώ για όλα. Και τέλος, και το πιο σημαντικό, ευχαριστώ τους οπαδούς.

Εσείς με υποστηρίξατε σε όλα. Στις καλές στιγμές, στις κακές στιγμές. Υπήρξαν μερικές φορές που τα πράγματα δεν φαινόταν και πολύ καλά για μένα στο γραφείο, αλλά εσείς με στηρίξατε.

Συνεχίστε να με ενθαρρύνετε, συνεχίστε να με στηρίζετε. Χωρίς τη στήριξή σας, δεν θα μπορούσα ποτέ να φτάσω στα επίπεδα που κατάφερα να φτάσω εδώ, καταλαβαίνετε; Γι’ αυτό σας ευχαριστώ όλους.

Τελικά, κάθε κεφάλαιο πρέπει να κλείνει. Μερικές φορές αυτό είναι το καλύτερο και για τις δύο πλευρές. Και πιστεύω ειλικρινά αυτή τη στιγμή, με βάση, όλα όσα συμβαίνουν, ότι είναι καλύτερο για μένα και για τον σύλλογο να κάνουμε μια νέα αρχή, όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό συναισθηματικά και ψυχολογικά.

Πιστεύω πραγματικά ότι είναι η σωστή απόφαση και για τους δυο μας αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό δεν αναιρεί, τα τελευταία οκτώ χρόνια και όλα όσα περάσαμε. Δεν αναιρεί καμία από τις αναμνήσεις. Δεν αναιρεί καμία από τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες που βιώσαμε. Αυτές θα τις έχω πάντα στην καρδιά μου. Μερικές από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου τις έζησα εδώ, και θα τις έχω πάντα σε μεγάλη εκτίμηση.

Σας ευχαριστώ, λοιπόν. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ. Όλους όσους συμμετείχαν. Ήταν οκτώ πολύ, πολύ μακρά χρόνια με σκαμπανεβάσματα, αλλά, δεν θα τα άλλαζα με τίποτα.

Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Και, θα είμαι πάντα πολύ, πολύ ευγνώμων για όλα όσα περάσαμε».