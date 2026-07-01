Ντε Λαρέα: Θα αγωνιστεί στο Summer League του ΝΒΑ με τους Μάβερικς
Στο Νο.25 του draft του ΝΒΑ είχε επιλεγεί ο Σέρχιο Ντε Λαρέα της Βαλένθια, αλλά στη συνέχεια κατέληξε στους Μάβερικς. Σύμφωνα με τον Marc Stein, o Ισπανός περιφερειακός θα βρεθεί στο Summer League του ΝΒΑ με το Ντάλας.
Πάντως ο ταλαντούχος Ισπανός ακόμα δεν έχει πάρει την οριστική του απόφαση για το που θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν. Πριν λίγες μέρες αναδείχθηκε πρωταθλητής με τη Βαλένθια.
Πριν από λίγες μέρες η «Marca» είχε αναφέρει πως η Ρεάλ Μαδρίτης ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Ντε Λαρέα. Ωστόσο, η περίπτωσή του παρουσιάζει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας λόγω και των Μάβερικς.
Mavericks first-round pick Sergio De Larrea, I’m told, is now indeed expected to play in summer league next week … while the broader topic of plans for next season continue to be worked through.— Marc Stein (@TheSteinLine) July 1, 2026
We discuss next on @DLLS_Mavs! https://t.co/Gsk4bRHvxY
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