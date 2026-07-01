Ο Σέρχιο Ντε Λαρέα θα λάβει μέρος στο Summer League του ΝΒΑ με τους Mάβερικς μετά το πρωτάθλημα που πήρε με τη Βαλένθια.

Στο Νο.25 του draft του ΝΒΑ είχε επιλεγεί ο Σέρχιο Ντε Λαρέα της Βαλένθια, αλλά στη συνέχεια κατέληξε στους Μάβερικς. Σύμφωνα με τον Marc Stein, o Ισπανός περιφερειακός θα βρεθεί στο Summer League του ΝΒΑ με το Ντάλας.

Πάντως ο ταλαντούχος Ισπανός ακόμα δεν έχει πάρει την οριστική του απόφαση για το που θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν. Πριν λίγες μέρες αναδείχθηκε πρωταθλητής με τη Βαλένθια.

Πριν από λίγες μέρες η «Marca» είχε αναφέρει πως η Ρεάλ Μαδρίτης ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Ντε Λαρέα. Ωστόσο, η περίπτωσή του παρουσιάζει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας λόγω και των Μάβερικς.