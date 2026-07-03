Μαρτίνεθ: «Ο Αλμπέρ είναι απόλυτα έτοιμος προπονητής για τη Βαλένθια!»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ σε συνέντευξή του, έπλεξε το εγκώμιο στον πρώην άμεσο συνεργάτη του στη Βαλένθια, Χαβιέ Αλμπέρ, παρουσιάζοντάς τον ως τον ιδανικό αντικαταστάτη του.

Μία μέρα πριν το επίσημο τέλος της συνεργασίας του Πέδρο Μαρτίνεθ με τη Βαλένθια, ο Καταλανός τεχνικός παραχώρησε συνέντευξη μιλώντας στο «Las Provincias» ισπανικό για τη σχέση του με τους ανθρώπους της ομάδας και για το μέλλον του συλλόγου που τον ανέδειξε.

Αναλυτικά

«Η σχέση μου τόσο με τον γενικό διευθυντή όσο και με τον αθλητικό διευθυντή της Βαλένθια είναι εξαιρετική. Δεν έχω κάτι κακό να πω για αυτούς, έχουν συμπεριφερθεί με απόλυτο επαγγελματισμό, μου έχουν εκφράσει ευχαριστίες για τα δύο χρόνια και εγώ τους έχω ευχαριστήσει για τη δουλειά που κάναμε, γιατί έτσι είναι. Πιστεύω πολύ στην ομαδική δουλειά. Δεν κατέκτησα εγώ μόνος μου το πρωτάθλημα· το κατέκτησε η Βαλένθια. Συνεισέφερα, βοήθησα με την προσπάθειά μου σε ό,τι μπορούσα, αλλά πιστεύω ότι ο σύλλογος λειτούργησε εξαιρετικά και δεν έχω την παραμικρή κριτική να κάνω».

Για τον Πραντίγια και το αν θα πάει στη Ρεάλ: «Προς το παρόν, ειλικρινά δεν το γνωρίζω. Ξέρω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ο Χάιμε Πραντίγια είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, και γνωρίζω ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως και από άλλες ομάδες κορυφαίου ευρωπαϊκού επιπέδου, πέρα φυσικά από το λογικό ενδιαφέρον της Βαλένθια. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω».

Για το αν θα ήθελε να έχει κάποιον παίκτη του σημερινού ρόστερ της Βαλένθια: «Ναι, φυσικά. Έχω πολλούς σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Τι να πω για αυτούς; Πέρα από το ότι έχουμε πετύχει τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, τους γνωρίζω πολύ καλά και ξέρω τη νοοτροπία τους. Αλλά δεν έχουμε κινηθεί. Δεν έχω προτείνει ούτε έχω μιλήσει για κανέναν παίκτη που έχει συμβόλαιο με τη Βαλένθια».

Για το πώς βλέπει τη Βαλένθια της επόμενης σεζόν: «Είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί πιστεύω ότι θα έχουν μια πολύ καλή ομάδα, με τους παίκτες που ήδη διαθέτουν αλλά και όσους θα αποκτήσουν. Σίγουρα θα έχουν ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Είμαι πολύ αισιόδοξος για τον Χαβιέ Αλμπέρ, θεωρώ ότι είναι ένας απόλυτα έτοιμος προπονητής με πολύ υψηλό επίπεδο. Του είμαι προσωπικά πολύ ευγνώμων, όπως και στους Χουάν Μαρότο, Αντριάν Κόβατς και Άνχελ Θεπέδα, αλλά ειδικά για τον Ξάβι είμαι πεπεισμένος ότι θα τα πάει εξαιρετικά και ότι έχει την απαραίτητη ποιότητα για να είναι προπονητής της Βαλένθια. Είναι μια εξαιρετική εξέλιξη, δίκαιη και δείχνει ότι είναι απόλυτα έτοιμος για τον ρόλο».