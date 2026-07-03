Βαλένθια: Παρελθόν ο Χάιμε Πραντίγια
Σε μία ακόμη ανακοίνωση για αποχώρηση παίκτη προχώρησε η Βαλένθια. Η ισπανική ομάδα που μετά από μία πολύ πετυχημένη σεζόν, θα έχει ένα τελείως διαφορετικό ρόστερ τη νέα αγωνιστική περίοδο, ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Χάιμε Πραντίγια.
Ο 25χρονος φόργουορντ-σέντερ, είναι κοντά σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης, εκεί όπου θα συναντηθεί ξανά με τον μέχρι πρότινος προπονητή του, Πέδρο Μαρτίνεθ.
¡Mucha suerte, Pradi! 🧡— Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 3, 2026
Cas 👉 Agradecimiento y despedida a Jaime Pradilla tras seis temporadas en Valencia Baskethttps://t.co/dqZzaxQrJt
Val 👉 Agraïment i comiat a Jaime Pradilla després de sis temporades en Valencia Baskethttps://t.co/ItcZ94CArZ
Eng 👉 Thank you and… pic.twitter.com/2IPNualA8y
Τη σεζόν 2025-2026 ο Πραντίγια είχε μέσο όρο στη EuroLeague 6.8 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά 19:30 λεπτά συμμετοχής.
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