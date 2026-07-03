Παρελθόν από τη Βαλένθια ο Χάιμε Πραντίγια, με την ισπανική ομάδα να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του.

Σε μία ακόμη ανακοίνωση για αποχώρηση παίκτη προχώρησε η Βαλένθια. Η ισπανική ομάδα που μετά από μία πολύ πετυχημένη σεζόν, θα έχει ένα τελείως διαφορετικό ρόστερ τη νέα αγωνιστική περίοδο, ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Χάιμε Πραντίγια.

Ο 25χρονος φόργουορντ-σέντερ, είναι κοντά σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης, εκεί όπου θα συναντηθεί ξανά με τον μέχρι πρότινος προπονητή του, Πέδρο Μαρτίνεθ.

¡Mucha suerte, Pradi! 🧡



Cas 👉 Agradecimiento y despedida a Jaime Pradilla tras seis temporadas en Valencia Baskethttps://t.co/dqZzaxQrJt



Val 👉 Agraïment i comiat a Jaime Pradilla després de sis temporades en Valencia Baskethttps://t.co/ItcZ94CArZ



Eng 👉 Thank you and… pic.twitter.com/2IPNualA8y — Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 3, 2026

Τη σεζόν 2025-2026 ο Πραντίγια είχε μέσο όρο στη EuroLeague 6.8 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά 19:30 λεπτά συμμετοχής.