Βαλένθια: Παρελθόν ο Χάιμε Πραντίγια

Βαλένθια: Παρελθόν ο Χάιμε Πραντίγια

Βαλένθια: Παρελθόν ο Χάιμε Πραντίγια
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Παρελθόν από τη Βαλένθια ο Χάιμε Πραντίγια, με την ισπανική ομάδα να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του.

Σε μία ακόμη ανακοίνωση για αποχώρηση παίκτη προχώρησε η Βαλένθια. Η ισπανική ομάδα που μετά από μία πολύ πετυχημένη σεζόν, θα έχει ένα τελείως διαφορετικό ρόστερ τη νέα αγωνιστική περίοδο, ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Χάιμε Πραντίγια.

Ο 25χρονος φόργουορντ-σέντερ, είναι κοντά σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης, εκεί όπου θα συναντηθεί ξανά με τον μέχρι πρότινος προπονητή του, Πέδρο Μαρτίνεθ.

Τη σεζόν 2025-2026 ο Πραντίγια είχε μέσο όρο στη EuroLeague 6.8 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά 19:30 λεπτά συμμετοχής.

@Photo credits: INTIME
     

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