Ο Χάιμε Πραντίγια σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, έχει συμφωνήσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης για πενταετές συμβόλαιο.

Αρκετές οι αποχωρήσεις στη Βαλένθια, με πιο πρόσφατη αυτή του Μπράξτον Κι. Τα σενάρια στην Ισπανία για την αποχώρηση ενός ακόμα παίκτη «φουντώνουν», μιας και δύσκολα θα παραμείνει στην ομάδα ο Χάιμε Πραντίγια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «encestando», o Πραντίγια είχε πολύ καλύτερες προτάσεις από τη Χάποελ Τελ Αβίβ και την Εφές, ωστόσο προτίμησε τη Ρεάλ, για να παραμείνει στη χώρα του και να συνεργαστεί και πάλι με τον προπονητή του στη Βαλένθια, Πέντρο Μαρτίνεθ, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στη «βασίλισσα».

Το ρεπορτάζ από την Ισπανία για την περίπτωση του 25χρονου, κάνει λόγια για συμφωνία με τη Ρεάλ, μέχρι το 2031.

Ο Πραντίγια είχε μέσο όρο στη EuroLeague τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, 6.8 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά 19:30 λεπτά συμμετοχής.