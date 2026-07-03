Η Βιλερμπάν είναι πολύ κοντά σε deal με τον Νέιτ Σέστινα, προκειμένου να ενισχυθεί κι άλλο στη front line.

Πολύ ψηλά έχει θέσει τον πήχη η Βιλερμπάν ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ έχει ήδη προχωρήσει σε εξαιρετικές μεταγραφές και είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει μία ακόμη. Σύμφωνα με το «BasketNews», ο γαλλικός σύλλογος είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Νέιτ Σέστινα.

Ο 29χρονος φόργουορντ αγωνίστηκε την περασμένη αγωνιστική περίοδο σε Βαλένθια (στην αρχή της σεζόν) και Αρμάνι Μιλάνο, ωστόσο ένας τραυματισμός τον κράτησε εκτός για τρεις μήνες, κάτι το οποίο δεν τον βοήθησε στο να βοηθήσει την ιταλική ομάδα.

Η Βιλερμπάν που έχει ενισχυθεί πάρα πολύ, είναι κοντά στο να συμφωνήσει μαζί του, προκειμένου να δυναμώσει στη front line, εκεί όπου απέκτησε και τον Ντάνιελ Τάις από τη Μονακό.

Στη EuroLeague τη σεζόν 2025-2026, ο Σέστινα είχε μέσο όρο 2.8 πόντους και 1.2 ριμπάουντ ανά 8.5 λεπτά συμμετοχής, έχοντας αγωνιστεί μόλις σε 13 ματς.