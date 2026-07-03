Η Βαλένθια πραγματοποίησε την πρώτη της μεταγραφή ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκονζάλο Κορμπαλάν.

Η Βαλένθια θα έχει ένα πολύ διαφορετικό ρόστερ τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήδη έχει πολλές αποχωρήσεις, όπως αυτή του Μπράνκου Μπάντιο ο οποίος θα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό AKTOR. Η ισπανική ομάδα μετά τις πολλές απώλειες, προχώρησε και στην πρώτη της μεταγραφή ενόψει της επόμενης σεζόν.

Συγκεκριμένα η Βαλένθια, ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκονζάλο Κορμπαλάν, ο οποίος μέχρι πρότινος, αγωνιζόταν στη Liga Endesa με τη φανέλα της Μπούργος. O 24χρονος γκαρντ προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν, καθώς στο ισπανικό πρωτάθλημα είχε μέσο όρο 14.8 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ ανά 26 λεπτά συμμετοχής.

Την ανακοίνωση για τη μεταγραφή του Κορμπαλάν στη Βαλένθια, την έκανε ο συμπατριώτης του και άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, Φαμπρίτσιο Ομπέρτο. Ο Ομπέρτο είχε αγωνιστεί στους «ερυθρόλευκους» τη σεζόν 1998-1999.

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Cas 👉 Gonzalo Corbalán se incorpora al Valencia Baskethttps://t.co/6LRdyMu4mm



Val 👉 Gonzalo Corbalán s'incorpora al Valencia Baskethttps://t.co/uudfaxKK5X



Eng 👉 Gonzalo Corbalán joins Valencia Baskethttps://t.co/ZXkygAEIa6 pic.twitter.com/XfyJ58mPCa — Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 3, 2026

Ο Αργεντινός θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στο κορυφαίο επίπεδο της EuroLeague.