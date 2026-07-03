Πασκουάλ: Τι απάντησε για την Ντουμπάι BC

Πασκουάλ: Τι απάντησε για την Ντουμπάι BC

Πασκουάλ: Τι απάντησε για την Ντουμπάι BC
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Ο Τσάβι Πασκουάλ ήταν λακωνικός σε ερώτηση που του έγινε σχετικά με την Ντουμπάι BC.

Συνεχίζεται το συνέδριο των προπονητών της Euroleague, το οποίο διεξάγεται στο «Telekom Center Athens». Εκεί βρίσκεται και ο Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ήταν στην Μπαρτσελόνα.

Υπάρχει μεγάλη κουβέντα γύρω από το όνομα του Ισπανού προπονητή, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στον πάγκο της Ντουμπάι BC.

Στη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου των προπονητών, έγινε μία ερώτηση στον Πασκουάλ σχετικά με την ομάδα των ΗΑΕ. Εκείνος αποφάσισε να απαντήσει με λακωνικό τρόπο και είπε: «Δεν υπάρχει κάτι επίσημο ακόμα».

@Photo credits: INTIME
     

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