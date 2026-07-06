O Εμφιόντου Καμπενγκέλε συνεχίζει στην Ντουμπάι BC μέχρι το 2028.

Ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών της Ντουμπάι BC τη σεζόν που τελείωσε και θα συνεχίσει στην ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Eμφιόντου Καμπενγκέλε θα βρίσκεται στην ομάδα μέχρι το 2028.

Ο εκρηκτικός ψηλός που στο παρελθόν έπαιξε και στην ΑΕΚ, ανανέωσε τη συνεργασία του με τους πρωταθλητές της ABA Liga.

Ο Καναδός σέντερ (έπαιξε στα προκριματικά του Παγκοσμίου με την χώρα του) κυριάρχησε σε πολλά ματς φέτος και μέτρησε 14.2 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ σε 36 παιχνίδια στη Euroleague. Η ομάδα του δεν κατάφερε να περάσει στο Final Four.