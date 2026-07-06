Ντουμπάι BC: Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Καμπενγκέλε
Ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών της Ντουμπάι BC τη σεζόν που τελείωσε και θα συνεχίσει στην ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Eμφιόντου Καμπενγκέλε θα βρίσκεται στην ομάδα μέχρι το 2028.
Ο εκρηκτικός ψηλός που στο παρελθόν έπαιξε και στην ΑΕΚ, ανανέωσε τη συνεργασία του με τους πρωταθλητές της ABA Liga.
Ο Καναδός σέντερ (έπαιξε στα προκριματικά του Παγκοσμίου με την χώρα του) κυριάρχησε σε πολλά ματς φέτος και μέτρησε 14.2 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ σε 36 παιχνίδια στη Euroleague. Η ομάδα του δεν κατάφερε να περάσει στο Final Four.
We've secured one of European basketball's premier centers for the years ahead. 💪— Dubai Basketball (@dubaibasket) July 6, 2026
Mfiondu Kabengele has signed a contract extension with Dubai Basketball through 2028.
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