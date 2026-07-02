Ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Ντουμπάι BC και θα αγωνίζεται στην ομάδα των ΗΑΕ για άλλα τρία χρόνια.

Μετά την ανανέωση του Ντουέιν Μπέικον, η Ντουμπάι BC, κρατάει και άλλον ένα βασικό παίκτη της ομάδας στο ρόστερ. Συγκεκριμένα τον ΜακΚίνλεϊ Ράιτ, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ, εντυπωσίασε σε μεγάλο βαθμό στην πρώτη του χρονιά σε επίπεδο EuroLeague. Σε 38 ευρωπαϊκά παιχνίδια, είχε μέσο όρο 12.7 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 6.1 ασίστ ανά 29.6 λεπτά.