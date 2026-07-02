Ντουμπάι BC: Ανανέωσε ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ
Μετά την ανανέωση του Ντουέιν Μπέικον, η Ντουμπάι BC, κρατάει και άλλον ένα βασικό παίκτη της ομάδας στο ρόστερ. Συγκεκριμένα τον ΜακΚίνλεϊ Ράιτ, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το καλοκαίρι του 2029.
Ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ, εντυπωσίασε σε μεγάλο βαθμό στην πρώτη του χρονιά σε επίπεδο EuroLeague. Σε 38 ευρωπαϊκά παιχνίδια, είχε μέσο όρο 12.7 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 6.1 ασίστ ανά 29.6 λεπτά.
One of the EuroLeague's premier playmakers is here to stay.— Dubai Basketball (@dubaibasket) July 2, 2026
McKinley Wright IV has signed a contract extension with Dubai Basketball through 2029. 🏀
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