Ο Μάριο Χεζόνια είναι στην έξοδο από τη Ρεάλ Μαδρίτης και η Ντουμπάι μοιάζει να είναι ο επόμενος προορισμός του, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, γεγονός που έρχεται να επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ του Gazzetta για τον Κροάτη πάουερ φόργουορντ.

Μια ημέρα μετά το ρεπορτάζ του Gazzetta για την Ντουμπάι που επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της τον Μάριο Χεζόνια, κατόπιν εισήγησης του Τσάβι Πασκουάλ, οι Ισπανοί έρχονται να επιβεβαιώσουν την πρόθεση του να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης για την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων!

Ο Κροάτης πάουερ φόργουορντ φέρεται αποφασισμένος να αποχωρήσει από τη «βασίλισσα» και να συνεχίσει την καριέρα του στο Ντουμπάι, όπου θα συνεργαστεί με τον Τσάβι Πασκουάλ, με τον οποίο διατηρεί εξαιρετική σχέση.

Μάλιστα, εκτιμούν πως ενδέχεται ο Χεζόνια να διανύει τις τελευταίες του ημέρες ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς οι εξελίξεις στους Μαδριλένους είναι καταιγιστικές μετά την απομάκρυνση του Σέρτζιο Σκαριόλο και την επικείμενη ανακοίνωση της συνεργασίας με τον Πέδρο Μαρτίνεθ.

Σύμφωνα με τους Ισπανούς ο Χεζόνια είχε βρεθεί πολύ κοντά στην επιστροφή του στη Μπαρτσελόνα πριν από δύο σεζόν, έχοντας φτάσει σε πλήρη συμφωνία με τον καταλανικό σύλλογο. Ωστόσο, η Ρεάλ κατάφερε τελικά να τον μεταπείσει, προσφέροντάς του ένα ιδιαίτερα υψηλό συμβόλαιο, ακυρώνοντας έτσι την επιστροφή του στην ομάδα όπου αναδείχθηκε.

Ο Κροάτης φόργουορντ άλλαξε πρόσφατα εκπρόσωπο και πλέον συνεργάζεται με τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς, έναν από τους πιο ισχυρούς ατζέντηδες στην Ευρώπη. Ο Ραζνάτοβιτς διαθέτει ισχυρές διασυνδέσεις τόσο στο NBA, το οποίο αποτελούσε μία από τις επιλογές του Χεζόνια για την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και με τη νεοσύστατη ομάδα του Ντουμπάι, που φαίνεται να αποτελεί πλέον τον πιθανότερο προορισμό του.

Παράλληλα, ο Χεζόνια δεν έχει κρύψει ποτέ τον θαυμασμό του για τον Τσάβι Πασκουάλ, με τον οποίο συνεργάστηκε στα πρώτα χρόνια της καριέρας του στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στη Μαδρίτη και άμεσα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το ζήτημα του Μάριο Χεζόνια, ο οποίος έπειτα από την αποχώρηση του Σέρτζιο Σκαριόλο, φαίνεται πως βλέπει το μέλλον του μακριά από τη Ρεάλ και ιδανικά θεωρεί καλύτερη επιλογή τη Ντουμπάι.