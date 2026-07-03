Ο Νάντο Ντε Κολό έστειλε ένα μήνυμα στον Γιαν Βέσελι μέσω social media για το γεγονός ότι αποσύρθηκαν από την ενεργό δράση και οι δύο.

Δύο παίκτες που ξεχώρισαν με την παρουσία τους στα ευρωπαϊκά γήπεδα, αποσύρθηκαν από την ενεργό δράση. Ο λόγος για τους Νάντο Ντε Κολό και Γιαν Βέσελι.

Οι δυο τους, είχαν αγωνιστεί για τρία χρόνια μαζί στη Φενέρμπαχτσε και οι συνεργασίες τους ήταν εντυπωσιακές μέσα στο παρκέ. Ο Ντε Κολό, που σταμάτησε ως θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ την καριέρα του, έκανε μία ανάρτηση στο «Χ» για τον Βέσελι.

Συγκεκριμένα έδωσε συγχαρητήρια στον Τσέχο για τα όσα πέτυχε στην καριέρα του και με μία δόση χιούμορ, του είπε να απολαύσουν τη συνταξιοδότησή τους.

Ο Ντε Κολό έγραψε

«Ένας από τους λίγους παίκτες που πραγματικά έκανε το παιχνίδι πιο εύκολο.

Φίλε! Πολλά συγχαρητήρια για την καριέρα σου και για την ενέργεια που έφερνες πάντα στο γήπεδο. Απόλαυσα κάθε συνεργασία μας και όλες τις στιγμές που βρήκαμε τρόπο να κάνουμε το παιχνίδι μας ακόμα πιο όμορφο και συναρπαστικό.

Ας απολαύσουμε τώρα τη «δική μας» συνταξιοδότηση.

Τα λέμε σύντομα».