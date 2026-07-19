Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18: Πρόβα μεταλλίου η μικτή σκυταλοδρομία σπριντ γυναικών
Με τέτοια σύνθεση στη μικτή σκυταλοδρομία σπριντ γυναικών, η εθνική ομάδα πάει ολοταχώς για μετάλλιο σε ένα νέο αγώνισμα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι.
Με την τετράδα να αποτελούν κατά σειρά η Αποστολία Αντωνάτου (2η στα 100μ.), η Μαρία Κοκόση (6η στα 200μ.), η Φανή Μαρκούλη (7η στα 200μ.) και η πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 400μ. Ελένη Ιακωβάκη, η εθνική ομάδα πήρε την 1η θέση στην 3η σειρά με πανελλήνιο ρεκόρ στα 2:08.30 και με τον 4ο ταχύτερο χρόνο πέρασε στον τελικό, που έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Κυριακής (19/7, 20:00).
Οι αθλήτριες καλύπτουν συνολικά 1.000μ., με την πρώτη να τρέχει 100μ., την επόμενη 200μ. την 3η αθλήτρια 300μ.. και την τελευταία 400μ. Η Ιακωβάκη πήρε τελευταία τη σκυτάλη από τη Μαρκούλη και τρέχοντας συντηρητικά, κράτησε την 1η θέση στη σειρά, μπροστά από την Ιταλία (2:08.55). Τον ταχύτερο χρόνο σημείωσε η ομάδα της Τσεχίας (2:07.62), ακολούθησαν η Ισπανία (2:08.19) και η Πολωνία (2:08.28).
Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, η εθνική ομάδα αποτελούμενη από τους Ευάγγελο Θαλασσινάκη, Νίκο Σαλίβερο, Πέτρο Σαλίβερο και Φώτη Μπένη με 1:57.35 τερμάτισε στην 5η θέση της 2ης σειράς και πήρε τη 16η στο σύνολο.
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