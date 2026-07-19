Ολυμπιακός: Πρώτη για Ρόκα, μπήκαν οι Ρέτσος και Μουζακίτης

Ολυμπιακός: Πρώτη για Ρόκα, μπήκαν οι Ρέτσος και Μουζακίτης

Ρεπορτάζ:  Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός: Πρώτη για Ρόκα, μπήκαν οι Ρέτσος και Μουζακίτης

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Ο Γιόελ Ρόκα έκανε την πρώτη του προπόνηση στα ερυθρόλευκα ενώ στο ομαδικό πρόγραμμα μπήκαν και οι Ρέτσος-Μουζακίτης. Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Τομαράς.

Με πρωινή προπόνηση συνέχισε την προετοιμασία του ο Ολυμπιακός το πρωί της Κυριακής (19/07). Όσοι αγωνίστηκαν στο φιλικό του Σαββάτου (18/07) κόντρα στον Άγιαξ έκαναν αποκατάσταση ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά.

Ο Γιόελ Ρόκα, που ανακοινώθηκε χθες από τους «ερυθρολεύκους», έκανε την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Πέραν από τον Ισπανό, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει έναν επιπλέον λόγο να χαμογελάει, αφού οι Μουζακίτης και Ρέτσος συμμετείχαν για πρώτη φορά στο ομαδικό πρόγραμμα.

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@Photo credits: eurokinissi
     

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