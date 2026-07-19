Ολυμπιακός: Πρώτη για Ρόκα, μπήκαν οι Ρέτσος και Μουζακίτης
Με πρωινή προπόνηση συνέχισε την προετοιμασία του ο Ολυμπιακός το πρωί της Κυριακής (19/07). Όσοι αγωνίστηκαν στο φιλικό του Σαββάτου (18/07) κόντρα στον Άγιαξ έκαναν αποκατάσταση ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά.
🔴💥 Το drone από την προπόνηση των ερυθρόλευκων #OlympiacosFC pic.twitter.com/hHLxsd1aQz— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 19, 2026
Ο Γιόελ Ρόκα, που ανακοινώθηκε χθες από τους «ερυθρολεύκους», έκανε την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Πέραν από τον Ισπανό, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει έναν επιπλέον λόγο να χαμογελάει, αφού οι Μουζακίτης και Ρέτσος συμμετείχαν για πρώτη φορά στο ομαδικό πρόγραμμα.
🔴💥 Η προπόνηση του Ρόκα και οι οδηγίες του Μεντιλίμπαρ!#OlympiacosFC
Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Τομαράς pic.twitter.com/m4OVvjvion— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 19, 2026
Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!
🔴💥 Γκολ και άσκηση από την προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία!#OlympiacosFC— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 19, 2026
Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Τομαράς pic.twitter.com/2GQ5zS2Tir
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