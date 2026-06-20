Οι ομάδες της EuroLeague μέσω ανάρτησης αποχαιρετούν τον Νάντο Ντε Κολό, ο οποίος αποφάσισε να «κρεμάσει» τα παπούτσια του.

Έπειτα από 20 χρόνια παρουσίας στα παρκέ, ο Νάντο Ντε Κολό αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Η αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με την Μπεσίκτας έμελλε να είναι το τελευταίο του παιχνίδι. Οι ομάδες της EuroLeague αποχαιρέτησαν τον Γάλλο πολύπειρο γκαρντ για την παρουσία του στον χώρο.

Η ανάρτηση της Μακάμπι:

«Νάντο ντε Κολό, συγχαρητήρια για την σπουδαία καριέρα σου. Πάντα σπουδαίος αντίπαλος, πάντα αθλητικός τύπος, πάντα μια κλάση. Καλή τύχη στο επόμενο κεφάλαιό σου».

Nando de Colo, congratulations on a great career. Always a great opponent, always a sportsman, always a class act. Good luck in your next chapter@NandoDeColo pic.twitter.com/akiRLgfwQ7 — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) June 20, 2026

Η ανάρτηση της Βαλένθια:

«Καλή τύχη, Νάντο

Το καλοκαίρι του 2009, ένας νεαρός Νάντο Ντε Κολό έφτασε στη Βαλένθια, μόλις στα 22 του χρόνια.

Για τρία χρόνια, ο Νάντο άφησε το αποτύπωμά του, οδηγώντας μια ομάδα που κατέκτησε το Κύπελλο Ευρώπης και έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση ενός ακόμη τίτλου, ενώ παράλληλα προκρίθηκε στα προημιτελικά της Ευρωλίγκας. Μια περίοδος που, είμαστε βέβαιοι, αποτέλεσε σημαντικό σταθμό τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του πορεία.

Το καλοκαίρι του 2012, ο Νάντο αποχώρησε από τον σύλλογο με προορισμό το ΝΒΑ. Επιστρέφοντας αργότερα στην Ευρώπη, συνέχισε μια μακρά και επιτυχημένη καριέρα, η οποία ολοκληρώθηκε χθες στην Κωνσταντινούπολη.

Σε ευχαριστούμε για αυτά τα τρία χρόνια και για τη σπουδαία διαδρομή σου, Νάντο. Καλή επιτυχία σε ό,τι ακολουθήσει!».