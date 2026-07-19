Ο Νίκος Βετούλας θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κίνα και τον πάγκο των Flying Tigers.

Για μία νέα πρόκληση στην καριέρα του ετοιμάζεται ο Νίκος Βετούλας. Ο Έλληνας προπονητής, έχοντας δουλέψει σε εφτά ελληνικές ομάδες, με πιο πρόσφατη τον Άρη τη σεζόν 2024-2025, θα κάνει ένα μεγάλο ταξίδι μέχρι την Κίνα.

Ο 52χρονος προπονητής, έχει έρθει σε συμφωνία με τους Flying Tigers, μία ομάδα που εδρεύει στο Ουρούμτσι της Κίνας και αγωνίζεται στην CBA. Την περσινή σεζόν, τερμάτισε 16η στο πρωτάθλημα, με ρεκόρ 14-28.

Ο Βετούλας θα αναλάβει χρέη βοηθού προπονητή και έτσι ένας ακόμα Έλληνας coach θα βρεθεί στην Κίνα. Εκεί είναι και οι Χάρης Μαρκόπουλος, Αλέξης Φαλέκας και Ισίδωρος Κουτσός.