Ο Τρέι Λάιλς αποτελεί την βασική επιλογή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την συμπλήρωση της γραμμής των ψηλών του Παναθηναϊκού AKTOR και οι «πράσινοι» κινούνται μεθοδικά για την απόκτηση του.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR από την πρώτη στιγμή που επέστρεψε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, κάνει μεθοδικές κινήσεις, προκειμένου να φτιάξει το καλύτερο δυνατό ρόστερ για τη νέα χρονιά συμπληρώνοντας τις θέσεις με βάση τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων παικτών που θα μπορούν να ακολουθήσουν τον τρόπο παιχνιδιού του «Ζοτς».

Μετά τον Μπρανκού Μπάντιο, λοιπόν, οι «πράσινοι» κινούνται για τον Τρέι Λάιλς... ολοταχώς! Ο Καναδός πάουερ φόργουορντ που αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι στην αγορά έχοντας βάλει ως πρώτη επιλογή την επιστροφή στο ΝΒΑ, ωστόσο, η παραμονή στη Euroleague στο υψηλότερο επίπεδο είναι κάτι που τον δελεάζει.

Ο Λάιλς με βάση τον σχεδιασμό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί το ιδανικό συμπλήρωσε δίπλα στον Ματίας Λεσόρ και τον Μουσταφά Φαλ, καθώς μπορεί να αγωνιστεί και στις δυο θέσεις και το βασικότερο έχει εξαιρετικό περιφερειακό σουτ.

Με τη Ρεάλ Μαδρίτης τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε στη Euroleague 13.5 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά αγώνα. Μάλιστα, σούταρε με 45.9% στα τρίποντα! Το παιχνίδι του από την περιφέρεια, η ευχέρεια στα ριμπάουντ και η δυνατότητα να σκοράρει στο χαμηλό ποστ είναι στοιχεία που θέλει ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR από τον παίκτη του στη front line για να έχει πολλά σχήματα μέσα στο παιχνίδι, όσον αφορά τις επιλογές των ψηλών στις θέσεις «4» και «5».

Ο Τρέι Λάιλς μπορεί να έχει ως πρώτη επιλογή την επιστροφή στο ΝΒΑ, αλλά η πρόταση του Παναθηναϊκού AKTOR για ένα διετές συμβόλαιο είναι τέτοια που δεν θα του αφήσει πολλά περιθώρια να αρνηθεί εάν αποφασίσει να μείνει στη Euroleague.

Όσον αφορά τον Άιζακ Μπόνγκα μπορεί να πολιορκείται από αρκετές ομάδες της Euroleague, όμως εφόσον δεν μπορέσει να υλοποιήσει το «αμερικάνικο όνειρο», τότε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον οποίο συνεργάστηκε υποδειγματικά στην Παρτίζαν και διατηρεί πολύ καλές σχέσεις, αποτελεί έναν σημαντικό λόγο, όσον αφορά την τελική του επιλογή.

