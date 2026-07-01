Ο Τρέι Λάιλς έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης και εφόσον δεν επιστρέψει στο ΝΒΑ, θεωρείται η καλύτερη επιλογή για την γραμμή των ψηλών του Παναθηναϊκού AKTOR όπως την έχει στο μυαλό του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η είδηση της ολοκλήρωσης της συνεργασίας του Τρέι Λάιλς με τη Ρεάλ Μαδρίτης φουντώνει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού AKTOR, καθώς είναι ένας παίκτης που ταιριάζει «γάντι» στον σχεδιασμό που έχει κάνει για τη γραμμή των ψηλών ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Πάντα, βέβαια, με την προϋπόθεση πως θα παραμείνει στην Ευρώπη, καθώς προτεραιότητα του φαίνεται σε πρώτη φάση πως είναι το ΝΒΑ και η επιστροφή στον «μαγικό κόσμο».

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς με την παρουσία του Ματίας Λεσόρ και του Μουσταφά Φαλ θέλει ο τρίτος παίκτης που θα τους συμπληρώσει να έχει τη δυνατότητα να παίξει και στις δυο θέσεις της ρακέτας («4» και «5») και να έχει και καλό περιφερειακό σουτ.

Όλο αυτό το πακέτο έδειξε πως το διαθέτει ο Τρέι Λάιλς, ο οποίος με τη Ρεάλ Μαδρίτης τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε στη Euroleague 13.5 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά αγώνα. Μάλιστα, σούταρε με 45.9% στα τρίποντα!

Ο προπονητής των «πρασίνων» που έχει τσεκάρει τον Καναδό πάουερ φόργουορντ και έχει ξεκάθαρη άποψη για τις δυνατότητες του έχει επικεντρωθεί σ' εκείνον, γεγονός που έχει επισημανθεί και μέσα από τις εκπομπές του Gazz Floor by Novibet και τον ρεπόρτερ Γιώργο Κούβαρη.

Η εξέλιξη αυτή της Ρεάλ που προφανώς έχει σχέση με την αλλαγή προπονητή στη «βασίλισσα» και την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος διαδέχεται τον Σέρτζιο Σκαριόλο έχει σημάνει συναγερμό στην Ευρώπη. Άλλωστε, μπορεί προτεραιότητα του Καναδού πάουερ φόργουορντ να είναι η επιστροφή στο ΝΒΑ, αλλά ήδη στην Ευρώπη τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και η Χάποελ Τελ Αβίβ με τη Φενέρμπαχτσε παρακολουθούν πολύ στενά την περίπτωση του.