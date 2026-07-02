Ο Άιζακ Μπόνγκα αποτελεί μεγάλο στόχο της Μπαρτσελόνα όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της «Sport», που κάνει λόγο για τριετές συμβόλαιο.

Ένας από τους πλέον περιζήτητους παίκτες στη Euroleague είναι ο Άιζακ Μπόνγκα, ο οποίος πολιορκείται από τον Παναθηναϊκό, τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Ολυμπιακό όπως αναφέρουν οι Ισπανοί που έβαλαν από την Πέμπτη (2/7) στον... χορό της διεκδίκησης του παίκτη και τη Μπαρτσελόνα, η οποία αποχαιρέτησε τους Φαλ και Λαπροβίτολα!

Ο 26χρονος φόργουορντ που έχει στο μυαλό του πρώτα απ' όλα ως επιλογή το ΝΒΑ έχει δεχθεί όπως αναφέρει η Ισπανική «Sport» πρόταση από τους Καταλανούς για τριετές συμβόλαιο με αποδοχές που ξεπερνούν κατά πολύ το 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως.

Ο Άιζακ Μπόνγκα πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά με την Παρτίζαν και αισθάνεται πολύ άνετα στην Euroleague και γι' αυτό τον λόγο δεν αποκλείεται να παραμείνει σε έναν από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Η Μπαρτσελόνα είναι η τελευταία που μπήκε στην διεκδίκηση του και ο ίδιος το επόμενο διάστημα θα πάρει τις αποφάσεις του.

Ο Άιζακ Μπόνγκα προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από ομάδες του NBA κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26 και αρκετές εξέτασαν το ενδεχόμενο να τον αποκτήσουν στα μέσα της χρονιάς. Ωστόσο, η Παρτίζαν αρνήθηκε να τον παραχωρήσει, καθώς το συμβόλαιό του, το οποίο λήγει το 2027, δεν περιείχε ρήτρα αποδέσμευσης για το NBA εν μέσω της σεζόν. Οι Σέρβοι αποφάσισαν να τον κρατήσουν στο ρόστερ τους σ' ένα καθοριστικό σημείο της αγωνιστικής περιόδου.

Πλέον, ο Μπόνγκα είναι στην αγορά και αναμένεται να γίνει μεγάλη «μάχη» για την απόκτηση του εφόσον δεν επιλέξει το «αμερικάνικο όνειρο» του ΝΒΑ και παραμείνει στη Euroleague.

