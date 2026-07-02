Ο Νίκολας Λαπροβίτολα και ο Γιουσούφα Φαλ αποτελούν παρελθόν από την Μπαρτσελόνα, με την ισπανική ομάδα να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας τους μαζί τους.

Τέλος εποχής για τον Νίκολας Λαπροβίτολα στην Μπαρτσελόνα. Ο πολύπειρος γκαρντ αποχαιρετά τον σύλλογο έπειτα από πέντε χρόνια παρουσίας και περισσότερους από 300 αγώνες με τη φανέλα της ομάδας.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε μ.ο 8 πόντους, 1.1 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ ανά αγώνα.

«Η θητεία του Νίκο Λαπροβιτόλα στην Μπάρτσα τελειώνει

Η συμβατική σχέση έληξε μετά από πέντε σεζόν, πέντε τίτλους και περισσότερους από 300 αγώνες ως παίκτης της Μπάρτσασχέση μεταξύ της

Μπαρτσελόνα και του παίκτη Νίκο Λαπροβίτολα έχει φτάσει στο τέλος της. Το συμβόλαιο του Αργεντινού πόιντ γκαρντ έληξε στις 30 Ιουνίου και, με αυτά τα λόγια, η Μπαρτσελόνα θα ήθελε να τον ευχαριστήσει δημόσια για τη συμμετοχή του στην Μπάρτσα και να του ευχηθεί καλή τύχη στο μέλλον.

Ο «Λάπρο» έχει δείξει το ταλέντο του στο γήπεδο και, λόγω τραυματισμών τα τελευταία δύο χρόνια, έχει καταβάλει μεγάλη σωματική προσπάθεια για να ολοκληρώσει τη σεζόν 25/26 αγωνιζόμενος στο υψηλότερο επίπεδο. Αποχαιρετά ως ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο στο Παλάου Μπλαουγκράνα και με πέντε τίτλους στο ενεργητικό του: το Κύπελλο του 2022, το Λιγκ 2023 και τα Καταλανικά Πρωταθλήματα του 2022, 2023 και 2024.

Μια φάση πέντε σεζόν

Ο Αργεντινός διεθνής έφτασε στην Μπάρτσα το καλοκαίρι του 2021 και ήταν ένας από τους αρχηγούς της ομάδας τις τελευταίες τρεις σεζόν. Σε αυτές τις πέντε σεζόν έχει παίξει συνολικά 307 παιχνίδια: 147 στο Πρωτάθλημα, 134 στην Ευρωλίγκα, 9 στο Κύπελλο, 11 στην Καταλανική Λίγκα και 6 στο Σούπερ Καπ».

Finalitza l’etapa de 𝐍𝐢𝐜𝐨 𝐋𝐚𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐭𝐭𝐨𝐥𝐚 al Barça.



Moltes gràcies i molta sort en el futur, Nico 💙❤ pic.twitter.com/laSSx7kY8s — Barça Basket (@FCBbasket) July 2, 2026

Παρελθόν από την Μπαρτσελόνα και ο Γιουσουφά Φαλ, ο οποίος δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα, έχοντας 2.9 πόντους και 2.2 ριμπάουντ, σε 18 αναμετρήσεις στη EuroLeague.