Ο Τσάβι Πασκουάλ σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta θέλει στη Ντουμπάι τον Μάριο Χεζόνια, εφόσον εκείνος «σπάσει» το συμβόλαιο του με τη Ρεάλ.

Οι σεισμικές δονήσεις στη Ρεάλ Μαδρίτης και το αστραπιαίο «διαζύγιο» με τον Σέρτζιο Σκαριόλο, έπειτα από τη συμφωνία με τον Πέδρο Μαρτίνεθ, δημιουργεί εύλογα ένα κλίμα αβεβαιότητας, όσον αφορά το έμψυχο δυναμικό της «βασίλισσας», αλλά και σχόλια από τους παίκτες της ομάδας, για όλα όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta ένας παίκτης που δεν έχει βγει στην αγορά, αλλά ακούγεται πολύ έντονα το όνομα του είναι ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» της Ντουμπάι!

Ο Κροάτης φόργουορντ που δεσμεύεται με συμβόλαιο για άλλα τρία χρόνια με τους Μαδριλένους και έχει ετήσιες αποδοχές ύψους 2.5 εκατομμυρίων ευρώ στη «βασίλισσα» είναι ένας παίκτης που θέλει στην ομάδα του ο Τσάβι Πασκουάλ και είναι διατεθειμένος να σε συνεννόηση με τη διοίκηση να μπει σε διαπραγματεύσεις ακόμη και για την καταβολή ρήτρας αποδέσμευσης.

Βέβαια, ο ίδιος ο Χεζόνια μπορεί να μην λέει τίποτε για την επόμενη ημέρα του στη Ρεάλ, καθώς είναι λογικό, αφού έχει συμβόλαιο, αλλά σίγουρα θα ξεκαθαρίσει πολύ σύντομα το θέμα, αφού ο Πασκουάλ επιθυμεί να ολοκληρωθεί το deal σύντομα.

Εφόσον προχωρήσει μια τέτοια μετακίνηση από τη Ντουμπάι θα είναι μια ακόμη ηχηρή ενέργεια που θα επιβεβαιώνει τις μεγάλες προσδοκίες και τον υψηλό πήχη των φιλοδοξιών που έχει η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τη νέα σεζόν στη Euroleague.

Πάντως, θεωρείται βέβαιο πως ο Πέδρο Μαρτίνεθ γνωρίζοντας ότι αρκετές ομάδες ακόμη πέραν της Ντουμπάι ερίζουν για την απόκτηση του θα προσπαθήσει να μιλήσει μαζί του σύντομα και εκεί θα αποσαφηνιστούν όλα τα ζητήματα.

Το συμβόλαιο του Μάριο Χεζόνια είναι από τα υψηλότερα στη Ρεάλ και είναι σχεδόν βέβαιο πως η διοίκηση εφόσον αποτελέσει εισήγηση του προπονητή θα τον διατηρήσει στο έμψυχο δυναμικό και δεν θα του ανοίξει την πόρτα της... εξόδου. Εκτός και αν δεν «καίγεται» για την παραμονή του ο Πέδρο Μαρτίνεθ και έχει κάτι άλλο στο μυαλό του.