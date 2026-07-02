Ντίνος: «Ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας, της δημιουργίας και της εξέλιξης»

Ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR Σταύρος Ντίνος αναφέρθηκε στη διάκριση της ομάδας και την κατάκτηση του δεύτερου σερί βραβείου Gold Marketing Award.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR για δεύτερη σερί χρονιά πήρε το Gold Marketing Award της Euroleague που αποτέλεσε την επιβράβευση της δουλειάς που έκαναν οι άνθρωποι που εργάστηκαν στον Σύλλογο πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Σταύρος Ντίνος με μια ανάρτηση του αναφέρθηκε σε όλους όσους εργάστηκαν για να κατακτηθεί η κορυφή.

Η ανάρτηση του Γενικού Διευθυντή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR:

«Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Marketing του Panathinaikos BC AKTOR τιμάται με το Gold Marketing Award, αυτή τη φορά για το Club 1908, ένα project που φιλοδοξεί να φέρει τους φιλάθλους μας ακόμη πιο κοντά στην ομάδα και να αναβαθμίσει συνολικά την εμπειρία τους.



Τα βραβεία έχουν αξία. Ακόμη μεγαλύτερη αξία, όμως, έχουν οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από αυτά.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια στη Βερόνικα Πρεβεζάνου, την ψυχή του Club 1908, για την άοκνη προσπάθεια, την αστείρευτη ενέργεια και την αφοσίωση που επένδυσε από την πρώτη ημέρα, μετατρέποντας μια ιδέα σε μία από τις πιο σύγχρονες και ολοκληρωμένες εφαρμογές στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Στον Marketing Director, Δημήτρη Ρεκουνιώτη, για τη στρατηγική καθοδήγηση και τη συνολική υποστήριξη του project.

Ιδιαίτερα, όμως, θέλω να ευχαριστήσω τον Head of Marketing, Θάνο Μπίχτα, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια με έχει τιμήσει με την εμπιστοσύνη του, την αφοσίωσή του και την ακούραστη εργατικότητά του. Η συνεργασία μας αποτελεί για μένα ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της επαγγελματικής μου διαδρομής.

Στα στελέχη του Marketing, τη δυναμική, τελειομανή και εξαιρετική επαγγελματία Μαριάννα Πατουχέα, που με τη συνέπεια, την υπευθυνότητα, την ψυχραιμία και την αξιοπιστία της εμπνέει καθημερινά εμπιστοσύνη και σιγουριά σε όλους μας, τον πάντα ενθουσιώδη Μιχάλη Στεφανίδη, που με τη θετική του ενέργεια και τη νεανική του ματιά δίνει καθημερινά ώθηση στην ομάδα, καθώς και τον υπεύθυνο Digital Marketing, Χρήστο Λάμπρου, για την ουσιαστική συμβολή του στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του Club 1908.

Στην ομάδα των Graphic Designers, τον Πλάτωνα Περήφανο για την υψηλή αισθητική του, τη δημιουργική του ματιά και την άρτια καθοδήγηση του τμήματος, τον Αλέξη Γεωργίου για τις αμέτρητες ιδέες του και την τεράστια συνεισφορά του στην εξέλιξη του δημιουργικού μας, τον Παντελή Τροϊάννο που με τη μοναδική κινηματογραφική του ματιά καταφέρνει να μετατρέπει κάθε στιγμή σε μια εικόνα με συναίσθημα, ταυτότητα και διάρκεια στον χρόνο, καθώς και τον νεανικό και ταλαντούχο Λουκά Γιαννούτσο για τη φρέσκια ματιά, τη δημιουργικότητα και την ενέργεια που προσθέτει στην ομάδα.

Στην ομάδα των Social Media, τον Δαμιανό Σανταλίδη και τον Χρήστο Δημόπουλο, που φροντίζουν καθημερινά ώστε κάθε δράση, κάθε στιγμή και κάθε επιτυχία του οργανισμού να επικοινωνείται με συνέπεια, δημιουργικότητα και αυθεντικότητα προς τους φιλάθλους μας.

Στο Εμπορικό μας Τμήμα, για την εμπορική ανάδειξη του Club 1908 και τη σύνδεσή του με την αγορά, στον Revenue Director Σεραφείμ Βούλγαρη, καθώς και στον Head of Revenue Department & Sponsorships Ιωάννη Λυρά, ο οποίος, όπως και ο Θάνος, όλα αυτά τα χρόνια με έχει τιμήσει με την εμπιστοσύνη του, την αφοσίωσή του και την ακούραστη διάθεσή του να εξελισσόμαστε καθημερινά μαζί. Επίσης, στον Νικόλα Συρμαλή, για τον επαγγελματισμό, τη μεθοδικότητα, την τεχνοκρατική του προσέγγιση και τη συνέπεια με την οποία συμβάλλει καθημερινά στην ανάπτυξη του τμήματος.

Στον υπεύθυνο του Paoshop Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, για την ουσιαστική συνεισφορά του στην ενσωμάτωση του Merchandising στο Club 1908, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό, ώστε η εφαρμογή να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία για κάθε φίλαθλο του Παναθηναϊκού.

Στον Υπεύθυνο Γραφείου Τύπου, Αποστόλη Λιόγκα, για την εξαιρετική συνεργασία μας και την ικανότητά του να μεταφέρει με συνέπεια, ταχύτητα και επαγγελματισμό όλη αυτή την προσπάθεια στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αναδεικνύοντας το έργο της ομάδας μας με τον τρόπο που του αξίζει.

Στο Ticketing Department, στην Πόπη Βίτσα, τη Βασιλεία Μαχαιρίδη, τη Γωγώ Κοντονή, την Τίνα Σαμψώνη και τη Μαρία Λυμπέρη, που συνέβαλαν ώστε το Club 1908 να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας των φιλάθλων μας, ενσωματώνοντάς το στην καθημερινή λειτουργία και στην εξυπηρέτηση χιλιάδων ανθρώπων.

Τέλος, στο τμήμα Reporting και τον Κωσταντίνο Αλεξόπουλο για την τεκμηριωμένη ανάλυση των δεδομένων και τα πολύτιμα insights του, καθώς τη Μαρία Γιαννακοδήμου για την καθημερινή διαχείριση και λειτουργία του Club 1908.

Το πιο όμορφο στοιχείο αυτής της διάκρισης είναι ότι δεν αποτελεί μια μεμονωμένη επιτυχία. Έρχεται ως συνέχεια της περσινής χρυσής διάκρισης για το Καλλιμάρμαρο και αποδεικνύει ότι, όταν υπάρχει όραμα, εμπιστοσύνη, συνέπεια και πραγματική ομαδική δουλειά, η επιτυχία δεν είναι σύμπτωση. Είναι αποτέλεσμα.

Η ομάδα στο παρκέ είναι εκείνη που γράφει την ιστορία μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Όμως η ομάδα των γραφείων του Παναθηναϊκού έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να γράψει τη δική της ιστορία, κατακτώντας δύο κορυφαίες ευρωπαϊκές διακρίσεις μέσα από δύο εμβληματικά projects: το Καλλιμάρμαρο και το Club 1908.

Το Καλλιμάρμαρο αποτέλεσε παγκόσμιο σημείο αναφοράς, φτάνοντας σε αποτύπωμα άνω των 42 εκατομμυρίων ανθρώπων, με κορυφαία μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών να αφιερώνουν εκτενή ρεπορτάζ στην πρωτοβουλία του Παναθηναϊκού. Το Club 1908, από την άλλη, με εκατοντάδες χιλιάδες downloads, αγκαλιάστηκε από τους φιλάθλους μας σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, αποτελώντας σήμερα σημείο αναφοράς στον χώρο του αθλητικού digital engagement.

Αν σε αυτά προστεθούν το νέο υπερσύγχρονο ΟΑΚΑ, το ιστορικό τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία και μια σειρά ακόμη πρωτοποριακών ενεργειών, γίνεται φανερό ότι ο Παναθηναϊκός έχει δημιουργήσει έναν οργανισμό που λειτουργεί με προδιαγραφές κορυφαίων αθλητικών οργανισμών παγκοσμίως.

Τίποτα από όλα αυτά δεν δημιουργήθηκε τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα μιας δεκαετίας συνεχούς προσπάθειας, επένδυσης στους ανθρώπους, τόλμης να καινοτομούμε και της πεποίθησης ότι ο Παναθηναϊκός οφείλει να πρωτοπορεί σε κάθε επίπεδο. Οι επιτυχίες αυτές δεν ανήκουν σε έναν άνθρωπο ή σε ένα τμήμα. Ανήκουν σε έναν οργανισμό που έμαθε να λειτουργεί ως μία ομάδα.

Είμαι πραγματικά περήφανος για όλους σας.

Κλείνοντας έχω ένα μήνυμα από τα γραφεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR. Επειδή η ιστορία δεν γράφεται από όσους ακολουθούν τις εξελίξεις αλλά από εκείνους που τις δημιουργούν, ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει να βρίσκεται εκεί που ανήκει: στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας, της δημιουργίας και της εξέλιξης.

ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ, ΟΜΑΔΑ»…



