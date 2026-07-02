Παναθηναϊκός: Για δεύτερη χρονιά στην κορυφή στα Marketing Awards της EuroLeague

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR κέρδισε για δεύτερη σερί σεζόν το χρυσό στα Devotion Marketing Awards της EuroLeague Basketball.

Στην κορυφή για δεύτερη σερί σεζόν βρέθηκε ο Παναθηναϊκός AKTOR στα Devotion Marketing Awards της EuroLeague. Αποτέλεσμα της συνέπειας και της πολύ καλής δουλειάς που έγινε από τους «πράσινους».

Η Βαλένθια και η Παρί ήταν οι δύο ομάδες που συμπλήρωσαν το «τριφύλλι» κερδίζοντας το ασημένιο και χάλκινο βραβείο αντίστοιχα στα Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας της Euroleague.

Η ανακοίνωση της EuroLeague αναφέρει:

«Ο Παναθηναϊκός έχει επεκτείνει τη ψηφιακή πλατφόρμα των οπαδών του, το CLUB 1908, φτάνοντας τα σχεδόν 300.000 εγγεγραμμένα μέλη σε 77 χώρες από την έναρξη λειτουργίας της τον Νοέμβριο του 2024. Η εφαρμογή αποτελεί πλέον τον κεντρικό κόμβο του συλλόγου για τους οπαδούς σε όλο τον κόσμο, με περισσότερες από 422.000 εγκαταστάσεις και πάνω από 80.000 ενεργούς χρήστες κάθε μήνα, οι οποίοι περνούν κατά μέσο όρο σχεδόν τρία λεπτά ανά επίσκεψη στο app.

Πριν από το CLUB 1908, οι οπαδοί αλληλεπιδρούσαν με τον σύλλογο μέσω ξεχωριστών πλατφορμών πώλησης εισιτηρίων, φυσικών καταστημάτων με εμπορεύματα, κοινωνικών δικτύων και μεμονωμένων προωθητικών ενεργειών. Η εφαρμογή συνένωσε όλα αυτά σε ένα ενιαίο περιβάλλον, συνδυάζοντας την πώληση εισιτηρίων, τα εμπορεύματα, τα προγράμματα επιβράβευσης πιστών οπαδών, τη gamification, το περιεχόμενο για τις ημέρες των αγώνων, τις προσφορές συνεργατών και τις πρωτοβουλίες του συλλόγου σε ένα μόνο μέρος.

Η πλατφόρμα παρουσίασε σταθερή ανάπτυξη καθ’ όλη τη διάρκεια της διάθεσής της, φτάνοντας σε μέγιστο αριθμό ημερήσιων εγγραφών τις 623 και διατηρώντας μέσο ρυθμό 222 νέων εγγραφών την ημέρα, γεγονός που αντανακλά τη συνεχή αφοσίωση των χρηστών πολύ πέρα από την αρχική περίοδο κυκλοφορίας της».