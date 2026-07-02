Παρτίζαν: Τέλος ο Οσετκόφσκι - Τι είπε ο Ραζνάτοβιτς
Μετά την αποχώρηση του Στέρλινγκ Μπράουν, ένας ακόμα παίκτης αποτελεί παρελθόν από την Παρτίζαν. Ο λόγος για τον Ντίλαν Οσετκόφσκι, ο οποίος δεν θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην ομάδα του Βελιγραδίου.
Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, ο Οσετκόφσκι είχε μέσο όρο στη EuroLeague 7.2 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά 20.1 λεπτά συμμετοχής.
Nakon godinu dana u dresu #KKPartizan , Dilan Osetkovski će od naredne sezone igrati u drugom timu.
Crno-beli žele Dilanu puno sreće u nastavku karijere. ✊🏾 pic.twitter.com/wvtzHFD0Y1— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 2, 2026
Ο ατζέντης του Αμερικανού, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, έκανε μία ανάρτηση για το μέλλον του Οσετκόφσκι. Συγκεκριμένα έγραψε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα γίνει γνωστό το που θα αγωνίζεται.
Η ανάρτηση του Ραζνάτοβιτς
«Ο Ντίλαν Οσετκόφσκι ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσης που υπήρχε στο συμβόλαιό του και αποτελεί πλέον ελεύθερο παίκτη, αφού ενημέρωσε επίσημα την ομάδα για την απόφασή του. Ο επόμενος σταθμός της καριέρας του αναμένεται να γίνει γνωστός μέσα στην επόμενη εβδομάδα».
Dylan Osetkowski has exercised the opt-out clause in his contract, officially becoming a free agent after notifying the club of his decision. His next destination is expected to be confirmed sometime next week.— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) July 2, 2026
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