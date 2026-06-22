Ο Στέρλινγκ Μπράουν δεν συνεχίζει την καριέρα του στην Παρτίζαν, η οποία τον ευχαρίστησε για την προσφορά του.

Μετά από δυο χρονιές στην Παρτίζαν ο Στέρλινγκ Μπράουν αποτελεί παρελθόν. Ο Αμερικανός γκαρντ αποχώρησε από την ομάδα της Σερβίας και πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, την ώρα που η Παρτίζαν είναι στην αγορά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Παρτίζαν, οι δύο πλευρές συμφώνησαν για τη λύση της συνεργασίας τους, με τον παίκτη να αποχωρεί λαμβάνοντας αποζημίωση, προκειμένου να κάνει το επόμενο βήμα της καριέρας του.

«Καλή τύχη SB!» ευχήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η διοίκηση της Παρτίζαν αποχαιρετώντας με αυτό τον τρόπο τον Στέρλινγκ Μπράουν.

Ο προπονητής της Σερβικής ομάδας Ζοάν Πενιαρόγια πλέον θέλει να φτιάξει ένα σύνολο που θα φέρει τη δική του «σφραγίδα» αγωνιστικά και υπό αυτή την έννοια ο Μπράουν δεν είχε θέση στην δική του φιλοσοφία.

Μάλιστα, πρόθεση του Ισπανού τεχνικού είναι να δημιουργηθεί ένα σύνολο πολύ αθλητικό με αρκετούς νέους παίκτες. Είναι σε ανοικτή γραμμή με τη διοίκηση και σύντομα αναμένεται να κάνει τις πρώτες κινήσεις.