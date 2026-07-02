Ο Μπράξτον Κι και η Βαλένθια τραβούν πλέον χωριστούς δρόμους, με τον παίκτη να οδεύει στη Φενέρ.

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Μπράξτον Κι με τη Βαλένθια. Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε το τέλος και ευχαρίστησε τον παίκτη για τον επαγγελματισμό του, τη σκληρή δουλειά του και την αφοσίωση.

Στη Βαλένθια έπαιξε 68 ματς και κατά μέσο όρο είχε 6.7 πόντους, 3.6 ριμπάουντ, 8.8 κλεψίματα και 0.5 μπλοκ.

Ο Μπράξτον Κι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Φενέρ όπως είχε αναφέρει το Basketnews, μετά το πρωτάθλημα που κατέκτησε με τη Βαλένθια, με την οποία έφτασε και στο Final Four της Euroleague.