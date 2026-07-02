Μπράξτον Κι: Παρελθόν από τη Βαλένθια και ετοιμάζεται για Φενέρ
Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Μπράξτον Κι με τη Βαλένθια. Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε το τέλος και ευχαρίστησε τον παίκτη για τον επαγγελματισμό του, τη σκληρή δουλειά του και την αφοσίωση.
Στη Βαλένθια έπαιξε 68 ματς και κατά μέσο όρο είχε 6.7 πόντους, 3.6 ριμπάουντ, 8.8 κλεψίματα και 0.5 μπλοκ.
Ο Μπράξτον Κι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Φενέρ όπως είχε αναφέρει το Basketnews, μετά το πρωτάθλημα που κατέκτησε με τη Βαλένθια, με την οποία έφτασε και στο Final Four της Euroleague.
Good luck, @braxton_keyy! 🧡— Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 2, 2026
Cas 👉 Braxton Key finaliza su etapa en Valencia Baskethttps://t.co/MyKvEyB3Ml
Val 👉 Braxton Key finalitza la seua etapa a Valencia Baskethttps://t.co/aTb3AQ0zDY
Eng 👉 Valencia Basket part ways with Braxton Keyhttps://t.co/kk9pxRV6BD pic.twitter.com/2z33dBk7US
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