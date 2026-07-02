Γουίλι Ερνανγκόμεθ: «Δεν ξέρω πότε θα γίνει, αν φέτος ή του χρόνου, κάποια στιγμή θα παίξω μαζί με τον Χουάντσο»

Ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ μίλησε στη «Marca» και τόνισε πως κάποια στιγμή στο μέλλον θα παίξει συμπαίκτης με τον αδελφό του, τον Χουάντσο.

Η Μπαρτσελόνα προ ολίγων ημερών αποδέσμευσε τον Γουίλι Ερνανγκόμεθ που ψάχνει ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο Ισπανός σέντερ μίλησε στη «Marca» και μεταξύ άλλων τόνισε πως στο μέλλον θα παίξει συμπαίκτης σε μία ομάδα μαζί με τον αδελφό του, τον Χουάντσο.

Επίσης αναφέρθηκε στο τι δεν πήγε καλά με την Μπαρτσλεόνα, ενώ τοποθετήθηκε και σχετικά με τον επόμενο σύλλογο που θα αγωνίζεται.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το τι πήγε στραβά στην Μπαρτσελόνα: «Δεν εξελίχθηκε όπως θα θέλαμε και οι δύο. Από την πλευρά μου, πάλεψα και έδωσα τα πάντα για την Μπάρτσα. Δεν νομίζω ότι έχασα ούτε ένα παιχνίδι, ούτε μια προπόνηση. Έπαιξα μέσα στον πόνο, πάντα προσπαθούσα να είμαι έτοιμος... Δεν ξέρω γιατί. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να επιστρέψω από το NBA και να παίξω για την Μπάρτσα, ζώντας για τρία χρόνια σε μια πόλη που αγάπησα, αλλά τώρα ανυπομονώ για νέες προκλήσεις, να βρω ένα μέρος όπου μπορώ πραγματικά να ανταγωνιστώ και να δημιουργήσω κάτι ξεχωριστό».

Για το ενδεχόμενο της Μπασκόνια: «Ίσως με θέλουν εκεί. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αγορά με όλες τις αλλαγές προπονητών που συμβαίνουν, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα... Είμαι ήρεμος. Ξέρω ότι ο ατζέντης μου κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βρει αυτή τη θέση και ελπίζουμε να έχουμε μια καλή επιλογή όταν τελειώσουν τα παράθυρα».

Για το αν θα αποσυρθεί χωρίς να έχει παίξει με τον Χουάντσο: «Όχι, όχι, όχι, το ξέρουμε και οι δύο. Δεν ξέρω πότε θα γίνει, αν φέτος, του χρόνου, σε δύο χρόνια... ή πού θα γίνει, αλλά και οι δύο θέλουμε να παίξουμε μαζί και να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε τίτλους όπως κάναμε εδώ με την εθνική ομάδα. Σίγουρα θα παίξουμε μαζί... αν και δεν νομίζω ότι θα είμαστε πια στην Μπαρτσελόνα».