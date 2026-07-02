Πραντίγια για το μέλλον του: «Θα σκεφτώ τον εαυτό μου και τι είναι καλύτερο»

Ο Χάιμε Πραντίγια μίλησε σε ισπανικό μέσο αναφορικά με το μέλλον του, καθώς και για τον Πέδρο Μαρτίνεθ και την απόφασή του να αποχωρήσει από τη Βαλένθια.

Στο ισπανικό El Pais» μίλησε ο Χάιμε Πραντίγια και αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα που υπάρχουν σχετικά με το μέλλον του.

Ο φόργουορντ της Βαλένθια ρωτήθηκε και για τον Πέδρο Μαρτίνεθ και την απόφασή του να αποχωρήσει από τον πάγκο της ομάδας, όπου έφτασε τη φετινή σεζόν μέχρι το Final Four της EuroLeague, όπως και την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χάιμε Πραντίγια:

Για το μέλλον του και την πρόταση της Ρεάλ: «Θα το συζητήσω με την οικογένειά μου και θα αποφασίσουμε. Αυτή τη στιγμή είμαι με την εθνική ομάδα και είμαι συγκεντρωμένος στα δύο παιχνίδια που έχουμε. Ό,τι κι αν συμβεί, θα αποφασιστεί και θα σκεφτώ τον εαυτό μου και τι είναι καλύτερο. Είναι τιμή μου που οι σύλλογοι με προσέχουν και αυτό με βοηθάει να συνεχίσω να εργάζομαι με τον ίδιο ενθουσιασμό»

Για τον Πέδρο Μαρτίνεθ και την απόφασή του να αποχωρήσει από τη Βαλένθια: «Είναι ένας σπουδαίος προπονητής. Το στυλ παιχνιδιού που χρησιμοποιεί μου ταιριάζει πολύ, αυτός ο δυναμισμός που η Βαλένθια και η Παρί, για παράδειγμα, εφαρμόζουν εδώ και χρόνια. Ο Πέδρο με έχει βοηθήσει πολύ στην εξέλιξή μου ως παίκτης και του είμαι ευγνώμων. Είναι μια προσωπική απόφαση. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα γι' αυτόν.»