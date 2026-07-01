Έπειτα από την αποχώρηση του από τη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Γιαμ Μαντάρ, δέχεται πιέσεις από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη Χάποελ Ιερουσαλήμ για να συνεχίσει την καριέρα του.

Την απόφαση να μην συνεχίσει να αγωνίζεται στη Χάποελ Τελ Αβίβ πήρε πρόσφατα ο Γιάμ Μαντάρ! Ο 26χρονος Ισραηλινός πόιντ γκαρντ παρότι δέχθηκε μια πολύ καλή οικονομικά πρόταση από την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη για να ανανεώσει το συμβόλαιο του απάντησε αρνητικά. Μάλιστα, μίλησε και με τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος του εξήγησε πόσο τον υπολογίζει και ποιος θα είναι ο ρόλος του τη νέα σεζόν, αλλά ούτε έπειτα από αυτή τη συνάντηση βγήκε «λευκός καπνός».

Ο Γιαμ Μαντάρ φαίνεται πως είχε πάρει ήδη την απόφαση του να αποχωρήσει από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, γι' αυτό και μετά την άρνηση του στην πρόταση της ομάδας του ενεργοποίησε την ρήτρα αποδέσμευσης για να φύγει.

Μάλιστα, ήδη στο Ισραήλ φαίνεται πως τον πολιορκούν η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Χάποελ Ιερουσαλήμ, με τον ίδιο ωστόσο να μην έχει πάρει ακόμη απόφαση για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Γιαμ Μαντάρ τη φετινή σεζόν με τη Χάποελ Τελ Αβίβ αγωνίστηκε σε 46 παιχνίδια του πρωταθλήματος και της Euroleague έχοντας 10.7 πόντους μέσο όρο, 2.5 ριμπάουντ, 3.4 ασίστ και 1.1 κλεψίματα σε 20.2 λεπτά συμμετοχής.

Από τη στιγμή που βγήκε πάντως στην αγορά ο Μαντάρ είναι δεδομένο πως θα απασχολήσει αρκετές ομάδες της Euroleague, παρότι οι σύλλογοι του Ισραήλ αναμένεται να εντείνουν το πρέσινγκ στον ίδιο για να αποσπάσουν μια καταφατική απάντηση.