Μαντάρ: Μετά την αποχώρηση από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, τον πολιορκούν Μακάμπι και Χάποελ Ιερουσαλήμ
Την απόφαση να μην συνεχίσει να αγωνίζεται στη Χάποελ Τελ Αβίβ πήρε πρόσφατα ο Γιάμ Μαντάρ! Ο 26χρονος Ισραηλινός πόιντ γκαρντ παρότι δέχθηκε μια πολύ καλή οικονομικά πρόταση από την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη για να ανανεώσει το συμβόλαιο του απάντησε αρνητικά. Μάλιστα, μίλησε και με τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος του εξήγησε πόσο τον υπολογίζει και ποιος θα είναι ο ρόλος του τη νέα σεζόν, αλλά ούτε έπειτα από αυτή τη συνάντηση βγήκε «λευκός καπνός».
Ο Γιαμ Μαντάρ φαίνεται πως είχε πάρει ήδη την απόφαση του να αποχωρήσει από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, γι' αυτό και μετά την άρνηση του στην πρόταση της ομάδας του ενεργοποίησε την ρήτρα αποδέσμευσης για να φύγει.
Μάλιστα, ήδη στο Ισραήλ φαίνεται πως τον πολιορκούν η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Χάποελ Ιερουσαλήμ, με τον ίδιο ωστόσο να μην έχει πάρει ακόμη απόφαση για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Ο Γιαμ Μαντάρ τη φετινή σεζόν με τη Χάποελ Τελ Αβίβ αγωνίστηκε σε 46 παιχνίδια του πρωταθλήματος και της Euroleague έχοντας 10.7 πόντους μέσο όρο, 2.5 ριμπάουντ, 3.4 ασίστ και 1.1 κλεψίματα σε 20.2 λεπτά συμμετοχής.
Από τη στιγμή που βγήκε πάντως στην αγορά ο Μαντάρ είναι δεδομένο πως θα απασχολήσει αρκετές ομάδες της Euroleague, παρότι οι σύλλογοι του Ισραήλ αναμένεται να εντείνουν το πρέσινγκ στον ίδιο για να αποσπάσουν μια καταφατική απάντηση.
מועדון הכדורסל הפועל IBI תל אביב מאשר כי ים מדר הודיע למועדון על החלטתו לממש את סעיף היציאה בהסכם.
לאורך התקופה האחרונה פעל המועדון במטרה להגיע להבנות עם ים ולהבטיח את המשך דרכו בהפועל לחמש עונות נוספות. במסגרת זו הוגשה למדר הצעה כלכלית חסרת תקדים עבור שחקן ישראלי, וחריגה מאוד… pic.twitter.com/D4DpuRAJUB— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) June 30, 2026
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