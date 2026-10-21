Ιτούδης: Άδεια η συνέντευξη Τύπου από δημοσιογράφους
Η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και το επιβεβαίωσε κόντρα στη Βίρτους. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη υποδέχθηκε την Μπολόνια για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague, επέστρεψε από το -13 και πήρε τη νίκη με 90-81.
Ωστόσο, απογοήτευση προκάλεσε η εικόνα στη συνέντευξη Τύπου μετά τη σπουδαία εμφάνιση της ισραηλινής ομάδας με κανέναν δημοσιογράφο να μην δίνει το «παρών» στην αίθουσα.
Ο Έλληνας τεχνικός είπε χαρακτηριστικά μόλις αντίκρισε τη συνθήκη: «Όχι δημοσιογράφοι, όχι ερωτήσεις» με τον Υπεύθυνο Τύπου της ομάδας να αναλαμβάνει τον ρόλο να θέτει κάποιο ερώτημα.
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Once again, no journalists at Dimitris Itoudis’ press conference, so the PR had to step in and ask a question 🎤😅 https://t.co/JHcL1fMrW7— Basketball Sphere (@BSphere_) October 21, 2026
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