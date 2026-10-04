Μπάγερν - Όλντενμπουργκ 113-60: Σαρωτικοί Βαυαροί, σχεδόν... double score
Παρά... επτά πόντους θα κάναμε λόγο για κανονικό «double score» στο παιχνίδι της Μπάγερν απέναντι στην Όλντενμπουργκ και την διαφορά στους... 60 πόντους.
Παρόλα αυτά το +53 της ομάδας του Άντον Γκαβέλ είναι από μόνο του εντυπωσιακό, σημειώνοντας την 3η νίκη της σε ισάριθμα ματς του γερμανικού πρωταθλήματος.
Ουσιαστικά πάτησε το πόδι στο γκάζι στο 2ο δεκάλεπτο, όταν και πραγματοποίησε επιμέρους 40-13 προκειμένου να πάρει η διαφορά τόσο μεγάλες διαστάσεις.
Οι Γουάσινγκτον (19π.) και Ντα Σίλβα (17π.) ήταν οι πρώτοι σκόρερ των νικητών ενώ για την Όλντενμπουργκ που γνώρισε την πρώτη της ήττα (3-1) ο Ζάκαρι Έσμινγκερ είχε 16 πόντους.
Μπάγερν Μονάχου (Γκαβέλ): Γουάσινγκτον 19 (4), Ντα Σίλβα 17 (1), Τίμαν 15, Γκιφάι 10 (2), Τζέσουπ 10 (2), Γιοκουμπάιτις 10 (1), Λούτσιτς 7 (1), Φόιγκτμαν 7, Γιένσεν 6, Χόλατζ 5, Ομπστ 5 (1), Μπάλντγουιν 2.
Τα δεκάλεπτα: 17-18, 57-31, 89-49, 113-60.
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