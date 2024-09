Ο Ντράγκαν Τάρλατς, ο οποίος έχει υπάρξει μεταξύ άλλων για 8 χρόνια παίκτης Ολυμπιακού, είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν Μονάχου.

Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ντράγκαν Τάρλατς για τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Ο 51χρονος παλαίμαχος από τη Σερβία την περασμένη τριετία είχε το αντίστοιχο πόστο στην εθνική του ομάδα ενώ ως παίκτης, μεταξύ άλλων είχε περάσει μία οκταετία φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού, από το 1992 μέχρι και το 2000.

Ο ίδιος στις δηλώσεις του ανέφερε: «Είναι τιμή και εξαιρετική ευκαιρία να εργαστώ για αυτόν τον υπέροχο οργανισμό και την τεράστια αυτή επωνυμία. Όταν ο Μάρκο Πέσιτς μου εξήγησε το όραμα και τους στόχους του συλλόγου, σε συνδυασμό με την άφιξη του νέου προπονητή μας και τη μετακόμιση στο SAP Garden– επέλεξα αμέσως αυτήν την πρόκληση. Είναι μια ευκαιρία που έψαχνα, να δουλέψω σε έναν από τους καλύτερους οργανισμούς στην EuroLeague και να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου».

🇺🇸 Our new sports director is Dragan Tarlac. The former Yugoslav national player joins us after working for @KSSrbije. More info ⤵️#FCBB #WeBallTogether