Μετά από 11 χρόνια παρουσίας στη Βίρτους Μπολόνια, ο Αλεσάντρο Παγιόλα, αποχωρεί από την ομάδα.

Από τη μέρα που ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα, ο Αλεσάντρο Παγιόλα, ήταν μέλος της Βίρτους Μπολόνια. Μετά από 11 χρόνια παρουσίας στην ιταλική ομάδα, ο 26χρονος γκαρντ, αποχωρεί.

Η Βίρτους ανέβασε ένα συγκινητικό βίντεο στα social media, προκειμένου να ευχαριστήσει τον Παγιόλα για όλες τις στιγμές που ήταν στην ομάδα και τα όσα κατάφερε να προσφέρει. Συνολικά, αγωνίστηκε με τον ιταλικό σύλλογο σε 545 παιχνίδια και κατέκτησε 7 τίτλους.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Παγιόλα είχε μέσο όρο 4 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ στη EuroLeague, ανά 19.1 λεπτά συμμετοχής.