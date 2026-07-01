Η αποχώρηση του Πέδρο Μαρτίνεθ για τη Ρεάλ Μαδρίτης προκάλεσε έντονη ενόχληση στη Βαλένθια, με τη διοίκηση να εκφράζει δυσαρέσκεια για τον τρόπο που εξελίχθηκε η υπόθεση.

Σε κλίμα έντονης δυσαρέσκειας αλλά και αποφασιστικότητας για τη συνέχεια βρίσκεται η Βαλένθια, μετά την επερχόμενη αποχώρηση του Πέδρο Μαρτίνεθ για τη Ρεάλ Μαδρίτης, μια εξέλιξη που αιφνιδίασε τον ισπανικό σύλλογο και άνοιξε νέο κύκλο εσωτερικών διεργασιών.

Ο General Manager της ομάδας, Ενρίκ Καρμπονέλ, τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η κατάσταση. Όπως ανέφερε, ο Μαρτίνεθ είχε ενημερώσει τη Βαλένθια για το ενδιαφέρον της Ρεάλ, ωστόσο οι «νυχτερίδες» αντέδρασαν άμεσα με αντιπρόταση, προσπαθώντας να τον κρατήσουν στον σύλλογο.

Παρά την οικονομικά ισχυρή πρόταση που του έγινε από πλευρά της Ρεάλ με απολαβές που, σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, αγγίζουν τα 1.2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στη Μαδρίτη, η απόφαση του έμπειρου τεχνικού δεν φαίνεται να είχε ως κύριο κριτήριο το οικονομικό σκέλος. Αντίθετα, όπως αναφέρει η «Marca», καθοριστικό ρόλο έπαιξε η προσωπική του φιλοδοξία να αναλάβει έναν κορυφαίο ευρωπαϊκό σύλλογο, μια ευκαιρία που στα 65 του χρόνια θεώρησε πως δεν μπορούσε να αφήσει ανεκμετάλλευτη.

Στη Βαλένθια, πάντως, η εξέλιξη προκάλεσε έντονη ενόχληση, όχι μόνο για την απώλεια του προπονητή, αλλά και για τον τρόπο που αυτή προέκυψε. Σύμφωνα με τον Καρμπονέλ, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν προχώρησε ποτέ σε απευθείας επικοινωνία με τον σύλλογο, κάτι που προκάλεσε έκπληξη και δυσαρέσκεια στην ομάδα.

Ο Καρμπονέλ επισήμανε πως, με τη στήριξη του ιδιοκτήτη Χουάν Ρόιγκ, ο σύλλογος θα κινηθεί για τη δημιουργία ενός ιδιαίτερα ανταγωνιστικού ρόστερ τόσο για την ανδρική όσο και για τη γυναικεία ομάδα, με στόχο να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο σε Ισπανία και Ευρώπη.