Ο Ολυμπιακός δεν θα συνεχίσει να πορεύεται με την FMS ανακοινώνοντας τη λύση της συνεργασίας του.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με την FMS μετά από 14 χρόνια από το 2012.

Η ανακοίνωση

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με την FMS, μιας συνεργασίας που ξεκίνησε το 2012 και εξελίχθηκε σε μια ξεχωριστή σχέση εμπιστοσύνης, συνέπειας και κοινής πορείας.

Για 14 χρόνια η FMS δεν ήταν απλώς ένας χορηγός. Ήταν ένας σταθερός συνοδοιπόρος στο ταξίδι του Θρύλου. Ένα ταξίδι γεμάτο προορισμούς που έμοιαζαν μακρινοί, αλλά κατακτήθηκαν με πίστη, επιμονή και κοινό όραμα.

Μαζί ζήσαμε μαζί ανεπανάληπτες στιγμές. Πανηγυρίσαμε ευρωπαϊκές κορυφές, τίτλους, μεγάλες νίκες και βραδιές που έγραψαν ιστορία. Στιγμές που απέδειξαν πως όταν υπάρχουν σταθερές αξίες, ο δρόμος οδηγεί πάντα ψηλά.

Όλα αυτά τα χρόνια η FMS ήταν δίπλα μας σε κάθε διαδρομή, σε κάθε στροφή, σε κάθε δύσκολη ανηφόρα και σε κάθε θριαμβευτικό τερματισμό. Με αξιοπιστία, συνέπεια και εμπιστοσύνη, στοιχεία που χαρακτήρισαν τη συνεργασία μας από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ευχαριστεί θερμά τη διοίκηση και όλους τους ανθρώπους της FMS για την πολύτιμη στήριξη, την εμπιστοσύνη και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν όλα αυτά τα χρόνια. Τους ευχόμαστε ολόψυχα υγεία, πρόοδο και ασφαλείς διαδρομές προς κάθε νέο τους προορισμό.

Θα είστε πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας.

Νίκος Λεπενιώτης, Γενικός Δ/ντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Στον επαγγελματικό αθλητισμό, οι συνεργασίες αξιολογούνται συχνά με βάση τη διάρκειά τους. Για εμάς, όμως, μεγαλύτερη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται μέσα στον χρόνο.

Με την FMS οικοδομήσαμε μια σχέση που βασίστηκε στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη συνέπεια και τον αμοιβαίο σεβασμό. Αυτά τα στοιχεία μάς επέτρεψαν να αντιμετωπίσουμε μαζί πολλές προκλήσεις και να πανηγυρίσουμε σημαντικές επιτυχίες.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τη διοίκηση και όλους τους ανθρώπους της FMS για την άψογη συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια. Τους εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνέχεια και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουν να διακρίνονται με τον ίδιο επαγγελματισμό και την ίδια αξιοπιστία που χαρακτήρισαν και τη δική μας κοινή πορεία.»

Παύλος Αλεξανδρής, Vice President της FMS: «Από το 2013 έως σήμερα, φτάσαμε μαζί στη κορυφή. Ευχαριστούμε θερμά τον Ολυμπιακό για την εμπιστοσύνη και την εξαιρετική συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν τιμή και περηφάνια μας να αποτελέσουμε μέρος αυτής της σπουδαίας διαδρομής. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον.»