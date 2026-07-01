Ο Ολυμπιακός έριξε αυλαία στη συνεργασία του με τη BWIN μετά από 8 χρόνια κοινής πορείας.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως η συνεργασία του με τη BWIN έφτασε στο τέλος της μετά από 8 χρόνια αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην πορεία του συλλόγου αυτό το διάστημα.

Η ανακοίνωση

Ορισμένες συνεργασίες δεν μετριούνται μόνο σε χρόνια. Μετριούνται σε στιγμές, κοινές διαδρομές και όνειρα που έγιναν πραγματικότητα.

Από το 2018 έως το 2026, η bwin αποτέλεσε τον Μεγάλο Χορηγό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, συνοδεύοντάς μας σε μια διαδρομή γεμάτη προκλήσεις, συγκινήσεις και μεγάλες επιτυχίες.

«Όταν γεννιέσαι δίπλα στη θάλασσα, σπίτι σου είναι το ταξίδι. Έχεις για φανέλα το λιμάνι και για σήμα την περηφάνεια»… ήταν το κοινό μας μήνυμα.

Και πράγματι... ταξιδέψαμε μαζί. Μέσα από ήρεμες θάλασσες, αλλά και φουρτούνες, ζήσαμε μοναδικές στιγμές και ξεπεράσαμε κάθε πρόκληση. Αποκορύφωμα αυτής της κοινής πορείας αποτέλεσε η επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης, μια στιγμή που ανήκει σε όλους όσοι πίστεψαν, στήριξαν και ταξίδεψαν μαζί μας.

Σήμερα, πέφτει η αυλαία μιας συνεργασίας που άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου. Όμως οι αναμνήσεις, οι επιτυχίες και οι δεσμοί που δημιουργήθηκαν αυτά τα οκτώ χρόνια θα παραμείνουν ανεξίτηλοι.

Η οικογένεια της ΚΑΕ Ολυμπιακός ευχαριστεί θερμά την bwin για την εμπιστοσύνη και τη διαρκή στήριξη των τελευταίων οκτώ ετών.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στη συνέχεια.

Κάποια ταξίδια ολοκληρώνονται. Οι σπουδαίες διαδρομές, όμως, μένουν για πάντα χαραγμένες στην ιστορία.

Νίκος Λεπενιώτης, Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την bwin για αυτά τα οκτώ χρόνια εξαιρετικής συνεργασίας, για την εμπιστοσύνη, τη συνέπεια και τη διαρκή στήριξή της προς την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Μαζί ζήσαμε στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ιστορία του συλλόγου. Αντιμετωπίσαμε προκλήσεις, πανηγυρίσαμε σπουδαίες επιτυχίες και επιστρέψαμε στην κορυφή της Ευρώπης, γράφοντας ένα ακόμη χρυσό κεφάλαιο στην ιστορία του Ολυμπιακού. Πάνω από όλα, όμως, χτίσαμε μια σχέση αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης, στοιχεία που αποτελούν τη βάση κάθε επιτυχημένης συνεργασίας.

Εκ μέρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχομαι στην οικογένεια της bwin κάθε επιτυχία στη συνέχεια. Τους ευχαριστούμε για όσα πετύχαμε μαζί».

Ιωάννα Μπερίου, Γενική Διευθύντρια bwin Greece: «Η κοινή μας πορεία με την ΚΑΕ Ολυμπιακός υπήρξε ένα ξεχωριστό ταξίδι. Με το λογοτυπο μας στη φανέλα της ομάδας, ζήσαμε στιγμές που ξεπέρασαν τα όρια μιας χορηγικής συνεργασίας. Σταθήκαμε δίπλα στην ομάδα στις μεγάλες βραδιές, στις ανεπανάληπτες χαρές, αλλά και στις δύσκολες στιγμές, με πίστη, επιμονή και αμοιβαίο σεβασμό.

Για την bwin, αυτή η συνεργασία δεν ήταν απλώς μια παρουσία στη φανέλα, αλλά μια σχέση εμπιστοσύνης, κοινής πορείας και ουσιαστικής σύνδεσης με έναν σύλλογο που ξέρει να παλεύει «μέχρι τέλους». Μια διαδρομή που, μέσα από σκληρή δουλειά και επιμονή, οδήγησε σε μεγάλες επιτυχίες και δημιούργησε αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν πάντα.

Νιώθουμε πραγματικά υπερήφανοι που βρεθήκαμε δίπλα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και ευχαριστούμε θερμά όλους τους ανθρώπους του συλλόγου για την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και τις μοναδικές στιγμές που μοιραστήκαμε.Ευχόμαστε ολόψυχα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας της και να γνωρίσει στο μέλλον στιγμές αντάξιες της δύναμης, της συγκίνησης και των επιτυχιών που ζήσαμε μαζί.»