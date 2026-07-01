Η Βαλένθια φρόντισε να «δέσει» έναν από τους πρωταγωνιστές της περσινής ιστορικής σεζόν, καθώς ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κάμερον Τέιλορ έως το καλοκαίρι του 2028.

Η Βαλένθια συνεχίζει τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, ανακοινώνοντας την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κάμερον Τέιλορ, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο 31χρονος Αμερικανός φόργουορντ αποτέλεσε βασικό πυλώνα της ιστορικής σεζόν της Βαλένθια, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην κατάκτηση του πρώτου εγχώριου νταμπλ στην ιστορία του συλλόγου, με την ομάδα να πανηγυρίζει τόσο τον τίτλο της Liga ACB όσο και το Supercopa.

Στην πρώτη του χρονιά με τη φανέλα της Βαλένθια, ο Τέιλορ ήταν ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας με 11,8 πόντους κατά μέσο όρο, ενώ κατέγραψε και τη δεύτερη υψηλότερη αξιολόγηση (13,3 PIR). Αγωνίστηκε συνολικά σε 76 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, ξεκινώντας βασικός στα 64 από αυτά και μένοντας στο παρκέ για περισσότερα από 23 λεπτά ανά αγώνα.

Η παρουσία του ήταν εξίσου καθοριστική και στη EuroLeague, όπου επέστρεψε μετά τη θητεία του στη Μακάμπι Τελ Αβίβ τη σεζόν 2021/22. Στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση είχε μέσο όρο 11,8 πόντους με 38,7% στα τρίποντα, 4,4 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ στο ισπανικό πρωτάθλημα μέτρησε 11,7 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ και 1,4 κλεψίματα ανά παιχνίδι.

Η ανακοίνωση

«Η Βαλένθια κατέληξε σε συμφωνία με τον Αμερικανό φόργουορντ Κάμερον Τέιλορ για την επέκταση του συμβολαίου του με τον σύλλογο. Μετά τη νέα συμφωνία, το συμβόλαιό του θα έχει ισχύ έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2027/28.

Στην πρώτη του σεζόν με τη φανέλα της Βαλένθια, ο Τέιλορ αποτέλεσε έναν από τους βασικούς συντελεστές της κατάκτησης του πρώτου εγχώριου νταμπλ στην ιστορία του συλλόγου, με την ομάδα να κατακτά τη Liga Endesa και το Endesa Supercopa.

Ολοκλήρωσε τη χρονιά ως ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας με 11,8 πόντους ανά αγώνα και ο δεύτερος σε αξιολόγηση με 13,3 PIR. Αγωνίστηκε σε 76 παιχνίδια, εκ των οποίων τα 64 ως βασικός, με μέσο όρο συμμετοχής άνω των 23 λεπτών.

Στη EuroLeague είχε 11,8 πόντους με 38,7% στα τρίποντα, 4,4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 13,6 μονάδες αξιολόγησης κατά μέσο όρο. Στη Liga Endesa κατέγραψε 11,7 πόντους με 39,3% από την περιφέρεια, 4 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ και 1,4 κλεψίματα ανά παιχνίδι.»