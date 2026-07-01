Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Οσέι Μπρίσετ υπογράφοντας νέο διετές συμβόλαιο.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ συνεχίζει να «χτίζει» τον κορμό της για τα επόμενα χρόνια, ανακοινώνοντας την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Οσέι Μπρίσετ. Ο 28χρονος Καναδός φόργουορντ υπέγραψε νέο συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, παραμένοντας στο ρόστερ της ομάδας του Όντεντ Κάτας.

Ο Μπρίσετ αποτέλεσε μία από τις πιο αξιόπιστες λύσεις της Μακάμπι στην πρώτη του σεζόν στην EuroLeague, ενώ ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή του στα playoffs του ισραηλινού πρωταθλήματος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του νταμπλ. Στη σειρά των playoffs μέτρησε κατά μέσο όρο 12 πόντους, 7,1 ριμπάουντ και 14,1 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.