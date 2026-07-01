Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Μπρίσετ έως το 2028
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ συνεχίζει να «χτίζει» τον κορμό της για τα επόμενα χρόνια, ανακοινώνοντας την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Οσέι Μπρίσετ. Ο 28χρονος Καναδός φόργουορντ υπέγραψε νέο συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, παραμένοντας στο ρόστερ της ομάδας του Όντεντ Κάτας.
Ο Μπρίσετ αποτέλεσε μία από τις πιο αξιόπιστες λύσεις της Μακάμπι στην πρώτη του σεζόν στην EuroLeague, ενώ ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή του στα playoffs του ισραηλινού πρωταθλήματος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του νταμπλ. Στη σειρά των playoffs μέτρησε κατά μέσο όρο 12 πόντους, 7,1 ριμπάουντ και 14,1 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
Ο προπονητής της ομάδας, Όντεντ Κάτας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παραμονή του παίκτη: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Οσέι συνεχίζει μαζί μας. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της ομάδας και όλοι είδαν πόσο καθοριστική ήταν η παρουσία του. Προσαρμόστηκε εξαιρετικά και πιστεύουμε ότι θα αποτελεί βασικό κομμάτι της ομάδας και τα επόμενα χρόνια».
Από την πλευρά του, ο Μπρίσετ τόνισε πως αισθάνεται τη Μακάμπι σαν δεύτερο σπίτι: «Όταν βρίσκεις ένα μέρος που νιώθεις σαν στο σπίτι σου, θέλεις να μείνεις. Αυτό ακριβώς αισθάνομαι για τη Μακάμπι. Η κατάκτηση του νταμπλ ήταν μια απίστευτη εμπειρία και είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν ο σύλλογος και οι φίλαθλοι. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε να χτίζουμε κάτι ξεχωριστό μαζί».
Στην πρώτη του χρονιά στη EuroLeague, ο Μπρίσετ αγωνίστηκε σε 36 παιχνίδια, εκ των οποίων τα 20 ως βασικός, έχοντας κατά μέσο όρο 8,7 πόντους, 5,1 ριμπάουντ και 10,4 μονάδες αξιολόγησης σε σχεδόν 25 λεπτά συμμετοχής.
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