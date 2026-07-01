Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα η Βαλένθια φέρεται να καταλήγει στην επιλογή του Χαβιέ Αλμπέρ για την άκρη του πάγκου της ομάδας.

Η Βαλένθια φαίνεται πως καταλήγει σε μια εσωτερική λύση για την τεχνική της ηγεσία, επιλέγοντας τον Χαβιέ Αλμπέρ ως τον άνθρωπο που θα αναλάβει το τιμόνι της ομάδας, όπως μεταφέρει η ισπανική «encestando.es».

H αναμενόμενη αποχώρηση του Πέδρο Μαρτίνεθ από τον σύλλογο με προορισμό τη Ρεάλ Μαδρίτης, άνοιξε τον δρόμο στον άμεσο συνεργάτη του για να αναλάβει ρόλο head coach. Ο Αλμπέρ δεν είναι άγνωστος στο συγκεκριμένο ρόλο, καθώς είχε καθίσει ξανά στον πάγκο της ομάδας σε αρκετά παιχνίδια πριν από δύο σεζόν, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε επίπεδο πρώτης γραμμής.

Πλέον, οι φιλοδοξίες και οι απαιτήσεις είναι εμφανώς αυξημένες δεδομένης και της επιτυχημένης φετινής πορείας της Βαλένθια.

El Valencia Basket se inclina por dar el equipo a Xavi Albert, ayudante de Pedro Martínez hasta ahora y que ya dirigió el equipo en varios partidos hace dos años.

Coherente con la filosofía de club, muy arriesgado con las expectativas que genera un equipo campeón y de Euroliga pic.twitter.com/LtlgKmSjUV — www.encestando.es (@webEncestando) July 1, 2026

Οι περισσότεροι θα θυμούνται τον Χαβιέ Αλμπέρ από τα σχόλιά του μετά το Game 3 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στα playoffs της EuroLeague, με αποδέκτη τον Εργκίν Άταμαν. Ο Αλμπέρ αποτελούσε τον βοηθό του Πέδρο Μαρτίνεθ και στο συγκεκριμένο ματς στάθηκε στη συμπεριφορά του Τούρκου τεχνικού μετά την ήττα του Τριφυλλιού.

«Ο κόουτς Αταμάν στα δύο τελευταία παιχνίδια προσπαθεί να αλλάξει την ιστορία. Θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλες τις καταστάσεις. Δεν θα δώσουμε την ευκαιρία να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίζει καλύτερο μπάσκετ. Ο Μαρτίνεθ αμύνθηκε. Τελειώσαμε στην 2η θέση την κανονική περίοδο για κάποιο λόγο. Αυτή η ομάδα έχει ψυχή. Αντιδράσαμε σε όλες τις προκλήσεις που υπήρξαν, σε όλες τις αλλαγές. Ήταν παιχνίδι με περισσότερες αλλαγές, δημιουργήσαμε πόντους στον αιφνιδιασμό. Υπήρξαν οι τεχνικές ποινές στους προπονητές. Ο κόουτς Αταμάν προσπάθησε να επηρεάσει το παιχνίδι. Ήμασταν έτοιμοι να αντιδράσουμε και δεν ρίξαμε τον ρυθμό μας. Θα είμαστε έτοιμοι για όλες τις προκλήσεις στο τέλος», είχε πει χαρακτηριστικά.