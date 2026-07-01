Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μία εμπορική συμφωνία ιστορικής σημασίας, καθώς δίνει τα χέρια με τη Nike για τα επόμενα έξι χρόνια.

Ο Ολυμπιακός μπαίνει και τυπικά από σήμερα στην εποχή μία εκ των εμπορικότερων κινήσεών του, καθώς από την 1η Ιουλίου τίθεται σε ισχύ το deal με τη Nike, η οποία αναλαμβάνει να ντύνει την ομάδα από τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι «ερυθρόλευκοι» αφήνουν πίσω τους τη συνεργασία των τελευταίων έξι ετών με την προηγούμενη εταιρεία ένδυσης, GSA, κάτι το οποίο αναμένεται να ανακοινώσουν ακόμα και αύριο και ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο με τον αμερικανικό κολοσσό, με τη συμφωνία να έχει επιτευχθεί από τον Δεκέμβριου του 2025.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συμβόλαιο θα έχει διάρκεια έξι ετών και υπολογίζεται ότι η συνολική του αξία αγγίζει τεράστια ποσά. Στο ποσό περιλαμβάνεται τόσο η προμήθεια του απαραίτητου αθλητικού εξοπλισμού όσο και τα οικονομικά ανταλλάγματα που θα εισρεύσουν στα ταμεία της ΚΑΕ.

Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς θεωρείται από τις κορυφαίες συμφωνίες του είδους, με ελάχιστους συλλόγους να διαθέτουν αντίστοιχου μεγέθους συνεργασίες.