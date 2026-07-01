Ο Ζαν Μοντέρο μέσω σχολίου του στο «Χ» διέψευσε την ατάκα που γράφτηκε γύρω από τον λόγο αποχώρησής του από τη Βαλένθια με προορισμό τον Ολυμπιακό.

O Zαν Μοντέρο αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της ευρωπαϊκής αγορά με τον Ολυμπιακό να έχει εξασφαλίσει την υπογραφή του πολλά υποσχόμενου γκαρντ που διέπρεψε φέτος με τη Βαλένθια τόσο στην EuroLeague, όσο και στο Ισπανικό πρωτάθλημα.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα γίνεται πολύς λόγος για τις αλλαγές του ισπανικού συλλόγου, ο οποίος ουσιαστικά... αποδεκατίζεται μετά και την επικείμενη αποχώρηση του Πέδρο Μαρτίνεθ με προορισμό τη Ρεάλ Μαδρίτης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ισπανός δημοσιογράφος Χουάν Κάρλος Βιλένα, έγραψε στο «La provincias», σχετικά με όσα συμβαίνουν στη Βαλένθια το τελευταίο διάστημα και ανέφερε και την ιστορία με τον Μοντέρο που μετέφερε στη διοίκηση τους λόγους της αποχώρησής του.

«Θέλω τη EuroLeague, πριν πάω στο NBA», ήταν τα λόγια του Μοντέρο όταν του εξηγήθηκε από τον σύλλογο το πλάνο ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Montero, antes del salir del Valencia Basket: «Me voy porque quiero ganar la Euroliga»



✍️ Juan Carlos Villena https://t.co/IDc30gvE0m — LAS PROVINCIAS (@lasprovincias) June 30, 2026

Ο Ζαν Μοντέρο, ωστόσο, είδε τη συγκεκριμένη ανάρτηση στο «Χ» και δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει εκφράζοντας την απορία του: «Πότε το είπα εγώ αυτό;», αναρωτήθηκε θέτοντας ερωτηματικό γύρω από τη συγκεκριμένη έκφραση που τράβηξε την προσοχή.