Μοντέρο σε Βαλένθια: «Πάω στον Ολυμπιακό για να πάρω τη EuroLeague»

Ο Ζαν Μοντέρο ξεκαθάρισε στη Βαλένθια τον λόγο της αποχώρησής του για τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως θέλει να κατακτήσει τη EuroLeague.

Αναμφίβολα ο Ζαν Μοντέρο ήταν ο άνθρωπος που... οδήγησε τη Βαλένθια προς την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος, αλλά και ο πιο σημαντικός παράγοντας για να φτάσει η ομάδα στο Final Four της Αθήνας.

Ωστόσο, έπειτα από την εξαιρετική χρονιά που πραγματοποίησε, αποφάσισε να... μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Μάλιστα, ισπανικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο Δομινικανός γκαρντ, ξεκαθάρισε στη Βαλένθια τον λόγο για τον οποίο ήθελε να φύγει.

«Θέλω τη EuroLeague, πριν πάω στο NBA», ήταν τα λόγια του Μοντέρο όταν του εξηγήθηκε από τον σύλλογο το πλάνο ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο 23χρονος γκαρντ παρότι έκανε συνάντηση με τους ανθρώπους της ισπανικής ομάδας, που του τόνισαν πως θα υπάρχει αυξημένο μπάτζετ την ερχόμενη σεζόν, ο ίδιος δεν ένιωσε ότι θα ταίριαζε και κύριο μέλημά του ήταν να βελτιωθεί.

Έπειτα από δύο χρόνια γεμάτα επιτυχίες, ο Ζαν Μοντέρο είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του, προερχόμενος από γεμάτη σεζόν στη EuroLeague, έχοντας μ.ο 14.4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ ανά αγώνα.