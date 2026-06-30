Όσο ο Πέδρο Μαρτίνεθ πρέπει να θεωρείται ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, η Βαλένθια εξετάζει τις δικές της επιλογές με... πράσινο υπόβαθρο.

Αναβρασμός επικρατεί στις τάξεις της Βαλένθια με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να αναμένεται να αποτελέσει άμεσα παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας με τη Ρεάλ Μαδρίτης να είναι ο επόμενος προορισμός του. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι διατεθημένει να καταβάλλει άμεσα τη ρήτρα αποδέσμευσης, ύψους 1 εκατ. ευρώ, για να αποκτήσει τον Μαρτίνεθ, ενώ οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τριετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές ύψους 1,2 εκατ. ευρώ.

Η Βαλένθια με τη σειρά της βλέπει την ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας, αλλά και έφτασε έως το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα έχοντας αποκλείσει τον Παναθηναϊκό, να αποδεκατίζεται. Ένας-ένας οι παίκτες αποχωρούν για να κυνηγήσουν νέες προκλήσεις, ενώ και ο κόουτς Μαρτίνεθ που μέχρι πρότινος καλούσε τους φίλους της ομάδας να συσπειρωθούν μπροστά στις μαζικές αποχωρήσεις, πλέον βρίσκεται με τη σειρά του στην πόρτα της εξόδου.

Οι «νυχτερίδες», όπως είναι λογικό, κοιτούν την επόμενη μέρα με δύο επιλογές να έχουν δει το φως της δημοσιότητας για την άκρη του πάγκου της ομάδας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «COPE», η πρώτη επιλογή είναι ο Χαβιέ Αλμπέρ, ενώ το «Cadena SER» αναφέρει ως υποψήφιο τον Ντιέγκο Οκάμπο, όσο παράλληλα γίνεται λόγος για ακόμα περισσότερα ονόματα που θα βγουν στην επιφάνεια.

Pues ojo, que con todo el tema Pedro, Valencia Basket busca entrenador. @COPE dice que la primera opción es Xavi Albert, y @La_SER menciona a Diego Ocampo.



Algo me dice que no tardarán en salir más nombres en las próximas horas. — Jordi Valle Simó (@jordivs24) June 29, 2026

Οι περισσότεροι θα θυμούνται τον Χαβιέ Αλμπέρ από τα σχόλιά του μετά το Game 3 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στα playoffs της EuroLeague, με αποδέκτη τον Εργκίν Άταμαν. Ο Αλμπέρ αποτελούσε τον βοηθό του Πέδρο Μαρτίνεθ και στο συγκεκριμένο ματς στάθηκε στη συμπεριφορά του Τούρκου τεχνικού μετά την ήττα του Τριφυλλιού.

«Ο κόουτς Αταμάν στα δύο τελευταία παιχνίδια προσπαθεί να αλλάξει την ιστορία. Θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλες τις καταστάσεις. Δεν θα δώσουμε την ευκαιρία να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίζει καλύτερο μπάσκετ. Ο Μαρτίνεθ αμύνθηκε. Τελειώσαμε στην 2η θέση την κανονική περίοδο για κάποιο λόγο. Αυτή η ομάδα έχει ψυχή. Αντιδράσαμε σε όλες τις προκλήσεις που υπήρξαν, σε όλες τις αλλαγές. Ήταν παιχνίδι με περισσότερες αλλαγές, δημιουργήσαμε πόντους στον αιφνιδιασμό. Υπήρξαν οι τεχνικές ποινές στους προπονητές. Ο κόουτς Αταμάν προσπάθησε να επηρεάσει το παιχνίδι. Ήμασταν έτοιμοι να αντιδράσουμε και δεν ρίξαμε τον ρυθμό μας. Θα είμαστε έτοιμοι για όλες τις προκλήσεις στο τέλος», είχε πει χαρακτηριστικά.

Ο Ντιέγκο Οκάμπο από την άλλη, είναι ο νυν προπονητής της Μανρέσα, ο οποίος το καλοκαίρι που πέρασε ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα έως το καλοκαίρι του 2028. Παράλληλα, μία ενδιαφέρουσα πτυχή του παρελθόντος του συμπεριλαμβάνει τον Μπράνκου Μπάντιο το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, που αναμένεται να ανακοινωθεί. Ο Οκάμπο ήταν εκείνος που διέκρινε την ικανότητα και το ταλέντο τουκαι τον πήρε στη δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα, όπου ο 27χρονος Σενεγαλέζος γκαρντ έκανε τα πρώτα του βήματα.