Ο Πέδρο Μάρτινεθ λίγες μέρες νωρίτερα παρακίνησε τους φιλάθλους της Βαλένθια να μείνουν ενωμένοι λόγω των αποχωρήσεων πολλών παικτών, όμως τελικά βρίσκεται και ο ίδιος στην πόρτα της εξόδου.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τη μεγάλη κίνηση και να φέρει στην άκρη του πάγκου της τον Πέδρο Μαρτίνεθ από τη Βαλένθια, με τον έμπειρο τεχνικό να έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για τη συμφωνία.

Παρά την απογοητευτική σεζόν για τους Μαδριλένους, τίποτα δεν... φώναζε την αποχώρηση του Σέρτζιο Σκαριόλο από την ομάδα, όμως πλέον όλα πλησιάζουν προς μία τεράστια αλλαγή που θα «ξεγυμνώσει» ακόμα περισσότερο τη Βαλένθια, που ήδη βλέπει εδώ και έναν μήνα τους παίκτες της να αποχωρούν ο ένας μετά τον άλλον για άλλα... λημέρια.

Πριν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, ο Πέδρο Μαρτίνεθ είχε μιλήσει γι' αυτή την κατάσταση στην ομάδα μπροστά στους φιλάθλους της, ακριβώς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και συγκεκριμένα στη φιέστα που είχε διοργανωθεί και σε αυτή τη συγκυρία, προέτρεψε τους οπαδούς να μείνουν ενωμένοι παρά το γεγονός ότι αποχωρούν πολλοί και πρωτοκλασάτοι παίκτες. Τελικά, λίγα 24ωρα αργότερα, είναι ο ίδιος ο Ισπανός προπονητής που... πηδάει από το καράβι, γεγονός το οποίο σχολιάζεται άμεσα στα ισπανικά media και φυσικά από τους φίλους της ομάδας.

«Θα υπάρξουν αλλαγές, γιατί η ζωή είναι αλλαγή. Κάποιοι παίκτες θα φύγουν, όμως το σημαντικό είναι να διατηρήσουμε τη φιλοσοφία μας, να παραμείνουμε ενωμένοι και να πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε», ήταν η δήλωση που πλέον φαντάζει σαν... ειρωνεία μπροστά στις εξελίξεις που έχουν προκύψει.